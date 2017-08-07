Олега Яковлева хоронят на Троекуроском кладбище

Тело солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева было кремировано 1 июля 2017 года. Похоронен он будет 7 августа в 11 часов утра на Троекуроское кладбище, передает сайт "Комсомольская правда". Отметим, ранее сообщалось, что погребение праха состоится на Ваганьковском кладбище. Похороны состоятся на 40-й день после смерти музыканта.