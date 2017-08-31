Тарасова поздравляют со свадьбой

Известный актер, звезда сериала "Кухня" Никита Тарасов узаконил отношения со своей избранницей. Об этом важном событии он сообщил в своем микроблоге.

Отношения 37-летнего Никиты с 26-летней возлюбленной Мариной Гаврюшиной перешли на новый уровень. Они зарегистрировали отношения в одном из столичных ЗАГСов.

Церемония прошла в узком кругу родных и близких. На ней присутствовал и отец актера, музыкант Борис Тарасов. "Расписались", – написал Никита в Instagram, сопроводив публикацию хештегом "семья".

Публикация от Никита Тарасов (@nikitatarasov) Авг 31 2017 в 1:31 PDT

Невеста исполнителя роли кондитера Луи в сериале "Кухня" выбрала нежный светлый наряд, украшенный бусинами. Образ Марины выгодно дополнил легкий макияж. Никита пришел на торжество в ярко-синем костюме и светлой рубашке.

Поклонники поздравили актера с началом семейной жизни. Многие отметили, что Тарасов и Гаврюшина отлично смотрятся вместе. Подписчики пожелали молодоженам долгих лет совместной жизни. "Привет и поздравления с Оренбурга! Будьте счастливы! Как же я рада за вас!", "Здорово", "Ура! Счастья вам и любви на долгие годы", "Шлю миллион лайков! Это мегакруто", "Красивая пара", "Семья – это самое замечательное, что есть в нашей жизни", "Кто ищет, тот всегда найдет", "Уау. Поздравляю, берегите друг друга!" – написали фолловеры Тарасова.

Публикация от Никита Тарасов (@nikitatarasov) Июл 15 2017 в 8:12 PDT

Примечательно, что Никита Тарасов и Марина Гаврюшина вместе с родителями прямо из ЗАГСа отправились на одно из светских мероприятий в рамках фестиваля кино и театра "Амурская осень", а не на банкет, как это принято. Отметим, актер не прятал молодую жену от общественности, они охотно позировали на камеры.