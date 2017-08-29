Бывшая жена об Александре Малинине и возвращении в Америку

Певица Ольга Зарубина дала откровенное интервью. Некогда известная исполнительница высказалась о бывшем муже, певце Александре Малинине, и возвращении в Америку.

Прожившая в Америке более 17 лет Ольга Зарубина вернулась в Россию. При этом ее дочь от Александра Малинина Кира осталась в США. В итоге, некогда прославленная певица соскучилась по наследнице и недавно съездила ее навестить. "Там, в Америке, я поняла, что за годы отсутствия у меня стала теряться разговорная речь. Раньше, когда мы жили в США с мужем и дочкой, могла свободно общаться. А в этот раз мне приходилось подбирать слова и выстраивать их в предложения. И потом там неожиданно для себя осознала, что мне не хочется разговаривать на английском. Все-таки мой язык – русский!" – призналась Зарубина.

Кире уже за 30, однако замуж девушка не спешит. "Даже не знаю, пойдет ли она когда-нибудь в загс. Я не вижу у нее особого желания выходить замуж. Может, это и к лучшему. Зачем обременять себя? Но ее бойфренд мне очень нравится. Я ему в качестве подарка из России привезла орден. Их давали во время войны за заслуги перед Отечеством. Ему этот подарок пришелся по душе! В США все люди в стрессовом состоянии из-за бешеного ритма жизни. Каждый расслабляется как может: с помощью алкоголя, многие пьют транквилизаторы. Слава Богу, моя дочь далека от этого. Она не пьет даже шампанское", – отметила певица.

Зарубина опровергла слова бывшего мужа о том, будто их дочь живет "в вагончике". "Что вообще может знать Малинин о моей дочери? Понимаю, если бы он жил на соседней улице и наблюдал за тем, как она растет и развивается! Но он даже с ней не общается. Это нужно быть не совсем здоровым на голову, чтобы говорить такие вещи. Кира живет в хорошем доме, у нее прекрасная мебель. Если бы она жила в вагончике, то там для меня места бы не нашлось. Тогда я должна была бы жить под мостом, если верить Малинину, целый месяц? А жила в прекрасных условиях", – цитирует Ольгу Зарубину "Собеседник".