Бывшая жена об Александре Малинине и возвращении в Америку

Эксклюзив Особое мнение Интервью Кобзон запретил внучке участвовать в "Голосе" Кто травит и убивает Евгения Осина

Выбор читателей

Оба мужа Глаголевой едва сдерживались у гроба
Внук Пугачевой плюнул в лицо устроителям своей дорогой свадьбы
Звезду "Дома-2" умоляют показать сына врачам
Ольга Бузова осталась без волос
Корчевникова на "России" заставили лебезить и унижаться перед Малаховым
Грязная подноготная разрыва Гусева и Романец из "Дома-2"
партнеры
Вторник 29 августа
Лента новостей
15:05
Музеи Москвы станут бесплатными для школьников с 1 сентября
15:04
Названа цена эксклюзивного автомобиля Lada Vesta
14:55
Дело стрелков в ночном клубе Новгорода передано в суд
14:41
Пойманная на проституции сотрудница полиции объяснила скандал
14:38
Под Самарой приговорили убийц жены полицейского
14:35
Некрасовку ждет комплексное развитие
14:29
Скандал с пропажей денег пошел Серебренникову на пользу
14:26
Что вытворяла Шарапова в новом платье
14:10
Ученые приравняли сахар к кокаину
13:58
Бывшего почтальона осудили за кражу мешков с пенсиями
13:42
Рой пчел искусал детсадовцев на юге Москвы
13:34
Непотопляемый украинский политик назвал ошибку Януковича
13:27
Ученые выяснили главную опасность соли
13:20
Звезда комедийного сериала купила дом за 10 миллионов
13:07
Под Иркутском пьяный тракторист устроил гонки с полицией (видео)
12:56
Призер Олимпиады-1988 оказался геем
12:51
Плющенко резко ответил Тарасовой
12:50
Уральские бабушки самостоятельно отремонтировали дорогу
12:38
В Мурманске полиция четыре месяца следила за клубом для взрослых
12:34
Правнук императора: России нужен Путин
12:29
В Иркутске студентка заказала убийство семьи ради квартиры
12:14
Почему ПВО Японии и США не сбили ракету КНДР
12:09
Самая богатая женщина России "сильно" обеднела
12:05
Ким Чен Ын скрывает третьего ребенка
12:05
У жилого дома в Орле обрушилась стена
11:53
Пять самых дорогих клипов Майкла Джексона (видео)
11:50
Обнаженные модели без фотошопа
11:27
Евросоюз жестко осадил размечтавшегося Порошенко
11:23
В России может появиться новый праздник
11:17
Пассажиры погибли в аварии с автобусом в Египте
11:13
Как зарабатывал на жизнь убитый в парке Горького блогер
11:09
Верник остался без номеров на машину
10:58
В Москве появился первый археологический кластер
10:58
В Белом доме придумали обидное прозвище Иванке Трамп
10:46
Плющенко объяснил печальный конец Липницкой
10:34
Чайка взял провинившихся синоптиков в оборот
10:31
В Москве у безработного отобрали 12 миллионов долларов
10:25
Элитный бордель в Москве закрыли после контрольной закупки
09:53
Шарапова в стразах триумфально вернулась в США
09:53
Запуск ракеты КНДР стер с карт Сахалин
09:18
Таксист рассказал об умывании зеленкой девушек
09:09
В кассах электричек появились редкие проездные
08:55
Максакова в коротком платье показала ноги известному ведущему
08:51
Прекрасная незнакомка оставила Путину записку после личной беседы
08:44
Жулин рассказал об анорексии Липницкой
08:16
Украина оправдалась за новое нападение на Россию
08:01
Непредсказуемый Басков снова станет отцом
22:01
В России научились бороться с алкоголизмом
21:59
Волочкова сцепилась с водителем-альфонсом на "Пусть говорят"
21:44
В Москве во время аварии перевернулся автомобиль
21:28
Отец напавшего на блогера десантника держит дома оборону
21:24
Максакова разрыдалась перед Малаховым
21:14
Кобзон об онкобольном Задорнове: Он умирает
20:41
У Цукерберга родилась Август
20:24
Зависимого от соцсетей Трампа поучили управлять страной
20:17
У Порошенко нашли 76 компаний на Украине
20:00
Липницкой припомнили скандальный уход от Тутберидзе
19:50
Забитой до полусмерти Максаковой переломали ребра
19:43
В Москве заканчиваются безработные
19:38
Дочь развеяла слухи о последних днях Глаголевой
19:27
В московском метро ребенок получил жуткую травму
19:14
Мария Максакова после отвратительной ссоры вернулась к матери
19:08
Жена родила Запашному наследника
19:04
Захарова удивилась бегству американских дипломатов
18:52
Москва встала в пробках из-за непогоды
18:48
Россиян возмутило оскорбление памяти погибших в Сирии добровольцев
18:39
Навка оправдала уход Липницкой бессилием
18:22
"ИГ" взяло ответственность за нападение в Дагестане
18:13
Подрабатывающая проституцией полицейская находится в декрете
17:36
Мережко назвал сбежавшего на Украину актера подонком
17:26
От инфаркта и диабета спасет женитьба
17:17
Друзья драчуна-актера раскрыли новую причину убийства блогера
17:09
Тарасова об уходе Липницкой: Она всех осчастливила
16:55
Экстрасенсы "очистили душу" пожилому мужчине за $147 тысяч
16:46
Калашникова после инъекций стала похожа на Лопыреву
16:33
Внешность Александра Маслякова опечалила публику
16:27
В Москве очистят берега Яузы
16:18
Евросоюз задвинул Украину на последнее место
16:04
В Турции умер российский турист
15:59
Володин призвал местные власти работать эффективнее
15:53
В Москве арендодатели избили беременную женщину
15:50
Бесстыжий секс молодой парочки на перроне попал в Сеть
15:45
Липницкая завершила карьеру после тяжелой болезни
15:40
Расстрел депутата в Чечне попал на видео
15:39
Подробности зверского избиения звезды "Дома-2"
15:34
Макрон с пожилой женой взяли малыша из приюта
15:30
Шурыгина собралась замуж из-за беременности
15:15
62-летнего Криса Кельми отравили
15:04
Тайная страсть Абрамовича после развода с Жуковой
14:58
Утяшева о страсти Мигеля к новой наставнице в "Танцах"
14:53
Госдума готова помочь регионам благоустроить города
14:36
Медбрат признался в убийстве 90 пациентов
14:20
Мне не нравится твоя шляпа: убийство блогера в Москве вызвало шок
14:18
Почему спаивают Евгения Осина
14:17
Медики разработали лекарство от инфаркта и рака
14:17
Из озера под Петербургом выловили утопленницу с ссадинами
14:15
Второй фестиваль Skolkovo Jazz Science прошел в "Сколково"
14:06
Четыре чашки кофе в день спасут от смерти
14:06
Поклонники рыдают из-за потери солистки Serebro
14:03
Высоцкая в лифчике и шортах довела до мурашек
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шурыгина выходит замуж за оператора с Первого канала
Вороненков с новым лицом вернулся к бывшей жене
Перед смертью Глаголева взорвалась из-за измены
Располневшая 58-летняя Гузеева шокировала телесами в бикини
Кобзон об онкобольном Задорнове: Он умирает
Мне не нравится твоя шляпа: убийство блогера в Москве вызвало шок
Шоу-бизнес

Бывшая жена об Александре Малинине и возвращении в Америку

Ольга Зарубина. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalia Shakhanova
Певица Ольга Зарубина дала откровенное интервью. Некогда известная исполнительница высказалась о бывшем муже, певце Александре Малинине, и возвращении в Америку.
прочитано 4012 раз

Прожившая в Америке более 17 лет Ольга Зарубина вернулась в Россию. При этом ее дочь от Александра Малинина Кира осталась в США. В итоге, некогда прославленная певица соскучилась по наследнице и недавно съездила ее навестить. "Там, в Америке, я поняла, что за годы отсутствия у меня стала теряться разговорная речь. Раньше, когда мы жили в США с мужем и дочкой, могла свободно общаться. А в этот раз мне приходилось подбирать слова и выстраивать их в предложения. И потом там неожиданно для себя осознала, что мне не хочется разговаривать на английском. Все-таки мой язык – русский!" – призналась Зарубина.

ПО ТЕМЕ

Бывшую жену Малинина сразили наповал на шоу

Бывшая жена Малинина изменилась до неузнаваемости

Кире уже за 30, однако замуж девушка не спешит. "Даже не знаю, пойдет ли она когда-нибудь в загс. Я не вижу у нее особого желания выходить замуж. Может, это и к лучшему. Зачем обременять себя? Но ее бойфренд мне очень нравится. Я ему в качестве подарка из России привезла орден. Их давали во время войны за заслуги перед Отечеством. Ему этот подарок пришелся по душе! В США все люди в стрессовом состоянии из-за бешеного ритма жизни. Каждый расслабляется как может: с помощью алкоголя, многие пьют транквилизаторы. Слава Богу, моя дочь далека от этого. Она не пьет даже шампанское", – отметила певица.

Зарубина опровергла слова бывшего мужа о том, будто их дочь живет "в вагончике". "Что вообще может знать Малинин о моей дочери? Понимаю, если бы он жил на соседней улице и наблюдал за тем, как она растет и развивается! Но он даже с ней не общается. Это нужно быть не совсем здоровым на голову, чтобы говорить такие вещи. Кира живет в хорошем доме, у нее прекрасная мебель. Если бы она жила в вагончике, то там для меня места бы не нашлось. Тогда я должна была бы жить под мостом, если верить Малинину, целый месяц? А жила в прекрасных условиях", – цитирует Ольгу Зарубину "Собеседник".

Автор: Наталья Аряева29 августа 2017, 11:28

комментарии

Политика

Жириновский откровенно о драке с женщиной
Непотопляемый украинский политик назвал ошибку Януковича
Правнук императора: России нужен Путин
В Белом доме придумали обидное прозвище Иванке Трамп

Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова о материнстве: Я повзрослела
Липницкую послали к "поющим трусам"
Лужков подло обманул доверчивого Кобзона
Стало известно о связи Галкина и Меньшовой

Проишествия

Сына актера из "Интернов" задержали за убийство блогера
Экстрасенсы "очистили душу" пожилому мужчине за $147 тысяч
Впавшая в кому на отдыхе в Турции россиянка умерла в Москве
Лидер украинских радикалов умер в Египте

Lifestyle

Оскароносная актриса вмешалась в скандал Серебренникова
В Сети взбунтовались против российского "Доктора Хауса"
Съемки фильма Серебренникова о Цое заморозят
Раскрыты баснословные доходы актеров из "Игры престолов"
Шоу-бизнес

Стало известно о связи Галкина и Меньшовой

Двух телеведущих соединил Андрей Малахов
Шоу-бизнес

Лужков подло обманул доверчивого Кобзона

Певец собрал артистов и попросил потерпеть
Спорт

Плющенко резко ответил Тарасовой

"Мне стыдно за моих коллег, откровенно стыдно!" – написал спортсмен в своем Instagram
Шоу-бизнес

Собчак в шоке от слежки за ее сыном

Лицо ребенка исподтишка сняли папарацци

Гороскоп

Непредсказуемый Басков снова станет отцом
Гороскоп с 28 августа по 3 сентября
Судьба Серебренникова предрешена
Совет на выходные

Фоторепортажи

Что вытворяла Шарапова в новом платье
Обнаженные модели без фотошопа
Престарелый Табаков насмешил своим нелепым видом
Муж Жасмин вышел в свет после приговора

Спорт

Плющенко резко ответил Тарасовой
Призер Олимпиады-1988 оказался геем
Шарапова в стразах триумфально вернулась в США
Жулин рассказал об анорексии Липницкой

Регионы

Таксист рассказал об умывании зеленкой девушек
Расстрел депутата в Чечне попал на видео
Родители "пьяного" мальчика потребовали 10 миллионов
На Россию обрушился августовский снегопад
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru