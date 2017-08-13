Тину Канделаки заподозрили в беременности

Знаменитая телеведущая Тина Канделаки заинтриговала Сеть необычным снимком. Некоторые заподозрили, что журналистка беременна.

Снимок появился на странице Канделаки в социальной сети Instagram. Ведущая предстала перед публикой в светло-зеленом платье.

Судя по комментариям, подписчики подумали, что у журналистки изменилась фигура. Ее заподозрили в беременности. "Ты опять беременна", – утверждает один из комментаторов. "Не уж то беременна?" – вопрошает другой пользователь Сети.

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) Авг 12 2017 в 10:12 PDT

Некоторые предположили, что Канделаки неудачно выбрала наряд. "Полнит это платье стройную Тину", – отметил комментатор. "Это платье делает Вас аппетипной пышкой", – деликатно подметил подписчик. "Ой, простите, но это платье вас не украшает!" – прямо высказался другой.

Снимок набрал более 11 тысяч отметок "Мне нравится". Сама Канделаки никак не прокомментировала ситуацию.

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) Авг 2 2017 в 1:21 PDT

Напомним, Тина Канделаки состоит в браке с предпринимателем Василием Бровко. У нее есть двое детей – дочь Мелания и сын Леонтий. Она родила их, будучи замужем за бизнесменом Андреем Кондрахиным.