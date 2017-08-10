Команда Малахова сбежала с вещами с Первого канала

Сотрудники популярного ток-шоу "Пусть говорят" переехали из телецентра "Останкино". Редактора и продюсеры программы уходят в Первого канала вместе с Андреем Малаховым.

У команды телешоу официальный отпуск завершился 10 августа, поэтому вещи сотрудники собрали днем ранее. Вместе с личным рабочим инвентарем из "Останкино" вынесли картонную ростовую фигуру Андрея Малахова. Теперь копия популярного телеведущего переезжает с Первого канала на "Россию 1".

Известно, что теперь Малахов будет вести "Прямой эфир". А его верная команда поможет ему делать ток-шоу и другие новые проекты. Коллеги перед тем, как покинуть территорию телецентра, сфотографировались на память, передает сайт "Комсомольская правда".

"Ребята скинули мне это фото. На нем Наташа Галькович – бессменный руководитель программы, все редактора, продюсеры, администраторы, девочки, которые встречают гостей… Родная команда, с которой я проработал много лет как эксперт, и как герой был у них миллион раз", – говорит бывший участник "Дома-2" и постоянный эксперт "Пусть говорят" Рустам Солнцев . Он отметил, что несколько человек из старой команды все же остались работать на программе.

"Вот уже два дня подряд я должен сниматься в "Пусть говорят" – в новой студии, с новым ведущим, но два дня подряд все отменяется из-за технических неполадок. И сейчас только что завтрашняя съемка вновь отменилась. Ничего плохого в отношении новой команды "Пусть говорят" сказать не могу – это молодые ребята, которые будут делать популярное ток-шоу. Я сам очень часто уходил с насиженных мест: к примеру, из "Дома-2". Старой команде желаю успехов в новом проекте", – резюмировал Рустам.

Публикация от Наталия Галькович (@natalia_galkovich) Авг 9 2017 в 1:45 PDT

Как писали Dni.Ru со ссылкой на сотрудников Первого канала, 9 августа Андрей Малахов должен был официально прекратил числиться у них в штате, получить трудовую книжку и все причитающиеся выплаты.