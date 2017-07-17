Эдгард Запашный бросил вызов мужу известной певицы

Бывшей солистке группы Reflex Ирине Нельсон вручили медаль ордена "За заслуги перед Отечеством". Этой радостной новостью певица поделилась с поклонниками в Instagram. Эдгард Запашный был настолько потрясен известием, что не смог сдержать негодование.

"Когда ты и твои коллеги пашут, как лошади, годами и в некоторой степени для того, чтобы когда-нибудь стоять перед президентом и, гордясь собой и своей проделанной работой, получить достойную награду, то в это время вот такие "певицы" вдруг получают Орден, да еще и второй степени. Признаюсь, что меньше работать после такого не хочется, но уже и не хочется, чтобы когда-нибудь и твое имя встало в один ряд с такой вот "певицей". Чуть остыв, ты начинаешь вспоминать, что, например, твой друг Владимир Алекно, который впервые за несколько десятков лет привез Золотую Олимпийскую медаль не только по волейболу, а в принципе в командном виде спорта, не был достоин не только самой Золотой медалью (как это не парадоксально, но тренерам медали не вручаются), но не был отмечен никаким орденом за заслуги перед отечеством. Друзья, есть вещи, которые называются перебором и это именно тот самый случай!" – опубликовал в микроблоге свое рассуждение народный артист России Эдгард Запашный.

Судя по всему, дрессировщик уверен в своих силах супротив супруга Ирины Нельсон Вячеслава Тюрина, который оказался человеком весьма эмоциональным. В ответ на негативные комментарии, которые посыпались в адрес Ирины, супруг разместил следующий пост: "Если еще один тролль напишет оскорбления моей жене, лично вычислю и урою головой. Ублюдки, подумайте, прежде чем сюда писать гадости! Зачем вам проблемы, у вас и так мозга нет, еще и остальное отшибем", – не на шутку разбушевался обиженный Тюрин. Правда, вскоре сообщение удалил.

Публикация от Ирина Нельсон Irene Nelson (@irinanelson) Июл 10 2017 в 12:57 PDT

Напомним, Ирина долгое время была солисткой трио Rexflex, созданного ей совместно с супругом и продюсером Вячеславом Тюриным в начале 2000-х годов. В состав помимо Ирины вошли Ольга Кошелева и Денис Давидовский. Коллектив зарекомендовал себя как провокационный проект. Девушки не раз принимали участие в откровенных фотосессиях и эпатировали публику полуголыми нарядами.