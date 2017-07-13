Состояние Натальи Водяновой поддерживают спецпрепараты
Наталья Водянова летает практически каждую неделю. "С собой обязательно беру витамины. Сейчас пью препарат с высоким содержанием железа. Люблю спирулину, это морские водоросли, которые разводят в воде. Они хорошо бодрят утром. Разность часовых поясов, частые перелеты, недостаток сна – мне все время приходится чем-то себя поддерживать, не хватает своих ресурсов", – призналась всемирно известная модель.
Есть еще кое-какие важные вещи, без которых Наталья не мыслит свои путешествия. "Всегда беру с собой кашемировый свитер, я в нем часто сплю, если в отеле сильные кондиционеры. Зарядник для телефона с длинным шнуром, чтобы достал до любой розетки из кровати. И тяжелую, как правило, академическую книгу", – сообщила Водянова.
Как это ни странно, но Наталья не скрывает, что бывают и в ее жизни моменты, когда ей "нечего надеть". По ее мнению, в такой ситуации спасает классическое маленькое черное платье. У Натальи их несколько и, по признанию модели, она их очень любит.
"Еще люблю хорошую белую майку. Это тоже настоящая находка и спасение во многих ситуациях. Если увидите такую и она вам подошла, советую купить десяток, чтобы они как можно дольше продержались. Хорошие туфли. Мне нравятся на каблуках", – цитирует Наталью Водянову Woman`s Day.
Зашла речь и об отдыхе. Вскоре ее дети отправятся с отцом в Африку. Но на этом их путешествия не закончатся. Водянова сообщила: "Затем какое-то время будут со мной на юге Франции, позже вместе поедем в Америку. Лето – все-таки святое время для отдыха. Все его заслужили".
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