Состояние Натальи Водяновой поддерживают спецпрепараты

Наталья Водянова часто путешествует, причем в основном самолетами. Модель призналась, что ей не хватает своих ресурсов, поэтому для поддержания состояния она принимает специальные препараты.

Наталья Водянова летает практически каждую неделю. "С собой обязательно беру витамины. Сейчас пью препарат с высоким содержанием железа. Люблю спирулину, это морские водоросли, которые разводят в воде. Они хорошо бодрят утром. Разность часовых поясов, частые перелеты, недостаток сна – мне все время приходится чем-то себя поддерживать, не хватает своих ресурсов", – призналась всемирно известная модель.

Есть еще кое-какие важные вещи, без которых Наталья не мыслит свои путешествия. "Всегда беру с собой кашемировый свитер, я в нем часто сплю, если в отеле сильные кондиционеры. Зарядник для телефона с длинным шнуром, чтобы достал до любой розетки из кровати. И тяжелую, как правило, академическую книгу", – сообщила Водянова.

Как это ни странно, но Наталья не скрывает, что бывают и в ее жизни моменты, когда ей "нечего надеть". По ее мнению, в такой ситуации спасает классическое маленькое черное платье. У Натальи их несколько и, по признанию модели, она их очень любит.

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) Июн 8 2017 в 2:09 PDT

"Еще люблю хорошую белую майку. Это тоже настоящая находка и спасение во многих ситуациях. Если увидите такую и она вам подошла, советую купить десяток, чтобы они как можно дольше продержались. Хорошие туфли. Мне нравятся на каблуках", – цитирует Наталью Водянову Woman`s Day.

Зашла речь и об отдыхе. Вскоре ее дети отправятся с отцом в Африку. Но на этом их путешествия не закончатся. Водянова сообщила: "Затем какое-то время будут со мной на юге Франции, позже вместе поедем в Америку. Лето – все-таки святое время для отдыха. Все его заслужили".