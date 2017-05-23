Замужняя Водянова соблазнила французского бизнесмена

Антуан Арно уже во время первой встречи с Натальей Водяновой понял, что хочет создать с ней большую семью. И это несмотря на то, что у модели уже было трое детей.

Звезда подиума Наталья Водянова и французский бизнесмен Антуан Арно уже более шести лет вместе. Они воспитывают двух общих сыновей, Романа и Максима, а также троих детей Натальи от брака с английским лордом Джастином Портманом.

Антуан утверждает, что девушка покорила его в первые минуты общения. Он увидел Наталью в 2008 году во время съемок. "Наталья этого даже не помнит. А я увидел ее тогда впервые, и у меня буквально отпала челюсть. Она, конечно, красавица, но в ней есть что-то особенное – взгляд, атмосфера. Вокруг нее витает совершенно особая аура", – поделился Антуан.

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) Май 17 2017 в 8:41 PDT

К великому сожалению бизнесмена, манекенщица на тот момент была замужем. Арно и Наталья часто виделись по работе, но проявить инициативу молодой человек осмелился лишь спустя три года. Он назначил Водяновой встречу. Как вспоминает Наталья, они выпили по бокалу вина на террасе квартиры Антуана. Оба были очень смущены.

"Я поняла, что вижу его в обычной, повседневной одежде – в джинсах, в рубашке – и он мне нравится. Антуан даже не пытался меня поцеловать. В глубине души я очень ранимый человек, и это задело меня. Я скрывала свои чувства за бравадой и думала: "Ок, может быть, он хочет, чтобы мы были просто друзьями", – рассказала Водянова.

После этого каждые выходные Арно ездил в Англию, где жила Водянова с семьей. Однажды он предложил возлюбленной переехать к нему в Париж. Девушке пришлось делать сложный выбор: будучи матерью троих детей, не так просто переехать в другую страну. Наталья поговорила с бывшим мужем, который не видел для этого препятствий, и приняла приглашение Антуана.

В скором времени модель подарила любимому двух сыновей. "То ни одного, то сразу пятеро детей за два с половиной года. Это самая прекрасное, что случалось со мной когда-либо!" – признался Антуан в интервью журналу W Magazine.