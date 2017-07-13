Фриске показала трогательные семейные фото

Сегодня, 13 июля, отмечает день рождения отец покойной певицы Жанны Фриске. Родителя поздравила младшая дочь Наталья, пожелав здоровья и берег нервы.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Наталья Фриске опубликовала несколько фотографий, на которых запечатлена сама, а также ее родители и покойная сестра Жанна. На снимках все члены семьи выглядят счастливыми.

Снимки Наталья опубликовала в честь дня рождения отца. "Любимый папулика мой!!!❤️❤️❤️ Я тебя очень люблю, ты у меня самый лучший и самый любимый!! 🤗 Поздравляю тебя с днём роздения!🎂🎁🎈🎉🎊 Хочу пожелать тебе самого главного, здоровья, долголетия, чтобы ты берег свои нервы, не обращал внимания на злых людей! Мы тебя все очень любим! ❤️Ты у меня сильный , добрый и умный мужчина , и все что ты загадаешь сегодня задувая свечи, обязательно исполнится😌я тебе обещаю😉с днем рождения папуля🎂🎉🎊🎁🎈" – написала Наталья.

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) Июл 12 2017 в 8:45 PDT

Многочисленные подписчики присоединились к поздравлениям. "С Днем рождения Владимир Борисович)! Здоровья .,долгих лет жизни ., пусть вашу семью окружает только хорошее и только хорошие люди!Мы любим Вас! Обнимаем всех благ!", "ПАПА с большой буквы, вот таким и должен быть настоящий отец! С днем рождения! Здоровья крепкого, всех благ!!! 🙏🙏", "Наташа, передайте своему папе самые тёплые пожелания и поздравления с днём рождения!!!! Здоровья и СЧАСТЬЯ! Пусть Господь хранит вашу чудесную семью!!!🌷🌷🌷🌷🌷" – выразили свои пожелания поклонники.

Днями ранее был день рождения у самой Жанны Фриске. 8 июля ей исполнилось бы 43 года. В честь такого события Наталья опубликовала фотографию, на которой запечатлена с сестрой. "С днем рождения моя малышка", – коротко подписала снимок Наталья. Примечательно, что Фриске по какой-то причине запретила комментировать фотографию.