Адвокат рассказал об аресте Дмитрия Шепелева

Дмитрий Шепелев, как уверяют в семье Фриске, продолжает чинить препятствия для их встречи с Платоном. Однако, как сообщил адвокат, одними штрафами телеведущий может не отделаться – шоумену грозит арест.

По решению суда, Дмитрий Шепелев должен позволять видеться родным покойной певицы Жанны Фриске с ее сыном Платоном раз в месяц. Однако телеведущий не выполняет это указание. Якобы после того, как мальчик наконец встретился с бабушкой, дедушкой и тетей в цирке, он сильно перенервничал и у него будто бы даже поднялась температура.

Затем, как заявили представители семьи Фриске, телеведущий предпринял попытку отъезда с мальчиком за границу. Однако в июне Шепелева за рубеж не выпустили, поэтому он отправил в Грецию с Платоном свою мать. В июле ограничение на выезд было снято (новую просьбу об ограничении выезда пристав пока отклонил), и Шепелев немедленно покинул Россию.

Как рассказали представители семьи Фриске, дедушка готов ради встречи с Платоном поехать хоть на другой конец планеты. По мнению юристов Фриске, то обстоятельство, что мальчика нет в Москве, не является причиной не увидеться с ним. Поэтому в скором времени будет решаться вопрос о том, чтобы Владимир Фриске поехал к Платону в Грецию.

Из-за того, что Шепелев уклоняется от исполнения решения суда, пристав выдал постановление взыскать с него так называемый исполнительный сбор (фактически это штраф) – пять тысяч рублей. Он уже второй по счету у шоумена.

Если ситуация не разрешится, найден другой способ воздействия на телеведущего. "Есть в Кодексе об административных правонарушениях статья "Неисполнение родителями несовершеннолетних детей обязанностей по их содержанию и воспитанию". По ней "повторное совершение административного правонарушения влечет наложение штрафа или арест на срок до пяти суток". И если Шепелеву штрафы платить не в напряг, то через суд можно потребовать ареста – возможно, это изменит ситуацию. А еще эта статья дает основание поставить вопрос об ограничении или лишении родительских прав за то, что систематически нарушаются права ребенка. Это сложнее, чем добиваться штрафа, но подобные прецеденты в практике были", – цитирует независимого адвоката Игоря Путилова сайт "Комсомольская правда".