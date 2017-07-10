Шепелев проигнорировал день рождения Фриске
В минувшие выходные друзья, близкие и просто многочисленные поклонники вспоминали Жанну Фриске. 8 июля популярной исполнительнице исполнилось бы 43 года. Жизненный путь певицы прервался вечером 14 июня 2015 года, когда ей было 40 лет. Она отчаянно и до последнего боролась с неоперабельной опухолью мозга. Однако все попытки победить болезнь оказались тщетными.
У артистки остался сын Платон, которому уже четыре года. Мальчик живет со своим отцом, телеведущим и шоуменом Дмитрием Шепелевым. На днях мужчина увез малыша на заграничный курорт (по некоторой информации, отец и сын отдыхают в Греции).
Интересно, что Шепелев, в отличие от прочих друзей и близких, проигнорировал день рождения Фриске. Он не опубликовал ни одной фотографии покойной возлюбленной и даже не написал ни слова о ней. В аккаунте Дмитрия в социальной сети Instagram лишь фотографии с отдыха.
А вот младшая сестра Жанны Наталья опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе с ней. "С днем рождения моя малышка", – коротко подписала Наталья снимок.
Поздравила с днем рождения Жанну Фриске и певица Ольга Орлова, которая была не только ее коллегой по группе "Блестящие" и лучшей подругой, но и крестной матерью сына артистки Платона. "Давным-давно две девочки нарушали некоторые правила в жизни. Например, фотографировались в Эрмитаже в Питере, когда это было запрещено) Но... нас тогда не поймали , а чудесная фотка на память у меня есть))) Как же нам было весело и хорошо вместе... С днем рождения, моя любовь! Ты всегда в моём сердце ❤️💔💔💔💔💔💔", – написала Орлова.
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