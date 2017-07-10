Шепелев проигнорировал день рождения Фриске

Дмитрий Шепелев и его сын Платон, которого ему подарила певица Жанна Фриске, отдыхают в Греции. В отличие от многих друзей и близких, телеведущий никак не отреагировал на день рождения артистки, которой на днях исполнилось бы 43 года.

В минувшие выходные друзья, близкие и просто многочисленные поклонники вспоминали Жанну Фриске. 8 июля популярной исполнительнице исполнилось бы 43 года. Жизненный путь певицы прервался вечером 14 июня 2015 года, когда ей было 40 лет. Она отчаянно и до последнего боролась с неоперабельной опухолью мозга. Однако все попытки победить болезнь оказались тщетными.

У артистки остался сын Платон, которому уже четыре года. Мальчик живет со своим отцом, телеведущим и шоуменом Дмитрием Шепелевым. На днях мужчина увез малыша на заграничный курорт (по некоторой информации, отец и сын отдыхают в Греции).

Интересно, что Шепелев, в отличие от прочих друзей и близких, проигнорировал день рождения Фриске. Он не опубликовал ни одной фотографии покойной возлюбленной и даже не написал ни слова о ней. В аккаунте Дмитрия в социальной сети Instagram лишь фотографии с отдыха.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Июл 7 2017 в 4:18 PDT

А вот младшая сестра Жанны Наталья опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе с ней. "С днем рождения моя малышка", – коротко подписала Наталья снимок.

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) Июл 7 2017 в 4:31 PDT

Поздравила с днем рождения Жанну Фриске и певица Ольга Орлова, которая была не только ее коллегой по группе "Блестящие" и лучшей подругой, но и крестной матерью сына артистки Платона. "Давным-давно две девочки нарушали некоторые правила в жизни. Например, фотографировались в Эрмитаже в Питере, когда это было запрещено) Но... нас тогда не поймали , а чудесная фотка на память у меня есть))) Как же нам было весело и хорошо вместе... С днем рождения, моя любовь! Ты всегда в моём сердце ❤️💔💔💔💔💔💔", – написала Орлова.