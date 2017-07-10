Тарасов притащил к матери очередную любовницу
Близкие Дмитрия Тарасова выглядят на снимке очень счастливыми, но внимание подписчиков привлекло вовсе не это. Их возмутило, что Ольга Александровна крепко обнимает новую пассию сына.
"Очередная гостья в семье", "Семья не устала принимать то одну, то вторую, то третью? Она не первая, значит, и не последняя!", "Когда следующая?" – посыпались злостные комментарии.
Многие заинтересовались, почему в этой дружной компании не видно дочери футболиста. Некоторые предположили, что восьмилетняя летняя Ангелина вместе с мамой Оксаной Осинкиной улетела на каникулы в Европу, а ее папа в это время устраивает личную жизнь.
"Дмитрий, почему нельзя быть честным и сказать, что ушел от Ольги, не потому что устал от жизни напоказ, а потому что полюбил другую. Ведь продолжаете жить на показ и дальше. Все идентично. Даже фотки все один в один", – отметил кто-то из пользователей.
Напомним, что почти сразу после развода Дмитрий Тарасов стал встречаться с моделью Анастасией Костенко. Многие думали, что это очередная интрижка, но недавно влюбленные отметили полгода совместной жизни, съездив в Дубай.
Спортсмен обозначил серьезность намерений в самом начале отношений. Через пару месяцев он предложил Анастасии жить вместе, а позже познакомил с дочкой от первого брака.
Дмитрий не устает радовать любимую подарками – например, недавно купил ей автомобиль. Однако некоторые поклонники футболиста до сих пор не могут простить ему развод с телеведущей Ольгой Бузовой и считают его отношения с моделью несерьезными.
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