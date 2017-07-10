Тарасов притащил к матери очередную любовницу

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко провели выходные на даче в кругу родственников футболиста. Спортсмен опубликовал в Instagram фото, на котором запечатлена счастливая семья.

Близкие Дмитрия Тарасова выглядят на снимке очень счастливыми, но внимание подписчиков привлекло вовсе не это. Их возмутило, что Ольга Александровна крепко обнимает новую пассию сына.

"Очередная гостья в семье", "Семья не устала принимать то одну, то вторую, то третью? Она не первая, значит, и не последняя!", "Когда следующая?" – посыпались злостные комментарии.

Многие заинтересовались, почему в этой дружной компании не видно дочери футболиста. Некоторые предположили, что восьмилетняя летняя Ангелина вместе с мамой Оксаной Осинкиной улетела на каникулы в Европу, а ее папа в это время устраивает личную жизнь.

"Дмитрий, почему нельзя быть честным и сказать, что ушел от Ольги, не потому что устал от жизни напоказ, а потому что полюбил другую. Ведь продолжаете жить на показ и дальше. Все идентично. Даже фотки все один в один", – отметил кто-то из пользователей.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) Июл 9 2017 в 10:55 PDT

Напомним, что почти сразу после развода Дмитрий Тарасов стал встречаться с моделью Анастасией Костенко. Многие думали, что это очередная интрижка, но недавно влюбленные отметили полгода совместной жизни, съездив в Дубай.

Спортсмен обозначил серьезность намерений в самом начале отношений. Через пару месяцев он предложил Анастасии жить вместе, а позже познакомил с дочкой от первого брака.

Дмитрий не устает радовать любимую подарками – например, недавно купил ей автомобиль. Однако некоторые поклонники футболиста до сих пор не могут простить ему развод с телеведущей Ольгой Бузовой и считают его отношения с моделью несерьезными.