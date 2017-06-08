Собчак поиздевалась над известной ведущей

Пресс-конференция по случаю завтрашней церемонии вручения наград канала МУЗ-ТВ оказалась жаркой. Приглашенные гости вступили в перепалку.

Ведущие завтрашней премии МУЗ-ТВ Ксения Собчак и Лера Кудрявцева то и дело подначивали друг друга. Например, когда модератор сообщил, что в этом году сцена будет развернута на 360 градусов, Собчак ехидно заметила: "Вам, Лера, думаю, неведомы такие цифры, вы же на 180 остановились".

Кудявцева, кстати, в отличие от Собчак, на премии старожил – ведет церемонию с 2003 года. "По сравнению с вами я просто новизна, – уколола Леру Ксюша. – Хорошо, что я буду работать в этом году с вами – все уснули бы, веди вы церемонию одна".

Словесной дуэли не было конца. "Мне стилист привез вчера два платья, в которых я появлюсь завтра на красной дорожке и в зале, особой подготовки к премии не было", – рассказала Кудрявцева. "А вот я начала собираться несколько месяцев назад – утверждала с модельерами эскизы, ткани, советовалась по поводу прически и образа, в итоге у меня будет четыре смены нарядов", – оппонировала Собчак.

Прокомментировала Ксюша и свой безумный райдер, в котором потребовала отдельную пеленальую комнату для ребенка и оговорила цвет мебели, марку воды, еду. "Людей удивляет, что я хочу есть киноа, словно все вокруг питаются лапшой", – возмутилась Собчак. "А вот я, Ксения Анатольевна, не ем, когда работаю, я более скромна в своих запросах, и в этом между нами разница", – ответила ей Кудрявцева. Но Ксюша не унималась: "И слава богу, что есть большая разница!"

На помощь пришел Арман Давлетяров, генеральный директор МУЗ-ТВ, остановив прения. А потом корреспонденту Dni.Ru признался, что привык себя ощущать эдаким рефери меж двух красавиц: "То, что периодически возникают искры между ними, – это нормально, это часть шоу, иначе было бы скучно".