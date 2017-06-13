Врачи боятся за Николая Носкова

Делать прогнозы пока преждевременно. Однако музыкант настроен оптимистично.

Со дня госпитализации Николая Носкова прошло два с половиной месяца. В конце марта 61-летний певец поступил в клинику в тяжелом состоянии, которое удалось стабилизировать. Врачи собирались делать ему операцию по удалению тромба в шейном отделе.

Судя по симптомам, у Носкова случился ишемический спинальный инсульт – омертвление участка ткани спинного мозга вследствие прекращения кровоснабжения. Позже появилась информация о том, что его подключили к аппарату жизнеобеспечения.

Согласно официальным данным, исполнитель лишь прошел курс интенсивной терапии. Больше о состоянии здоровья Носкова не было известно ничего.

Последняя запись в разделе "Новости" на официальном сайте артиста появилась почти месяц назад – в ней разъяснялся порядок возврата билетов на концерт, который Носков должен был дать в Доме музыки. Намеченное на май выступление перенесли на 2018 год. Отменили и концерты юбилейного гастрольного тура "6:0", запланированные на апрель-июнь.

Dni.Ru позвонили пресс-секретарю музыканта и справились о его самочувствии. "У Николая все нормально, он постепенно приходит в себя, лечится, – рассказала Юлия Сажина. – Врачи пока боятся давать какие-то прогнозы касаемо того, когда он снова будет в строю. Но он настроен оптимистично и очень хочет поскорее вернуться к работе".

Ранее врач-невролог высшей категории Научно-диагностического центра клинической психиатрии заявил, что причины заболевания певца могут быть самые разные. "Это возраст, уровень холестерина в крови, неконтролируемое артериальное давление", – перечислил специалист.