Дочь Навки зажгла с Ди Каприо на элитном курорте
Жена Пескова прилетела в жемчужину Франции с несколькими "миссиями". Фигуристка является лицом ювелирного бренда, который приглашает ее на вечеринки, а Каннский фестиваль – отличный повод. В этот раз Татьяна была в компании старшей дочери Александры, которая то и дело делилась снимками с подписчиками. По признанию Жулиной, она почувствовала себя фоторепортером.
Звездной дочери удалось обняться с именитой манекенщицей Номи Кемпбелл, а перед праздничным ужином Саша засняла Уилла Смита, не веря тому, что находится в одном зале с американской кинозвездой. Александра даже записала короткое видео с Леонардо Ди Каприо.
Стоит отметить, что наряд девушки и фотография, на которой она позирует в вечернем платье, вызвали недовольство в сети. "Очень неудачное фото: платье ужасное. А где твоя другая нога?", "Потеряла ногу по дороге", "Одноногая красавица", "Нелепая и неуместная, что за девочка", "Да, не в мать, жаль", – разочарованно прокомментировали публикацию подписчики.
Напомним, с недавних пор Жулина осваивает телевизионное
пространство. Девушка стала ведущей на развлекательном канале МУЗ-ТВ, где представляет обзор новых клипов. Судя
по комментариям телезрителей, работой новоиспеченной ведущей они недовольны и утверждают, что им неприятно смотреть на девушку, а также рекомендуют ей
сменить род деятельности: "Лучше бы продолжала играть в теннис, а не лезла в
этот грязный шоу-бизнес".
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