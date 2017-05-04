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Россию серьезно накажут за отказ от "Евровидения"

Юлия Самойлова. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Владельцы конкурса пригрозили огромным штрафом и многолетней дисквалификацией. Правда, санкции грозят и Украине.
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Вечером 4 мая в Киеве состоится официальное открытие 62-го конкурса песни "Евровидение". По красной дорожке, которую развернут в Мариинском парке, пройдут участники из 42 государств.

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Юлия Олеговна Самойлова

Юлия Олеговна Самойлова певица

Российского исполнителя на празднике, в который вбухано почти восемь миллионов евро, не будет. Наша страна отказалась от участия в мероприятии, после того как Служба безопасности Украины запретила въезд Юлии Самойловой. Якобы она нарушила украинское законодательство, выступив в Крыму.

Теперь Европейский вещательный союз допустил введение санкций в отношении России: представители нашей делегации не присутствовали на обязательных встречах в начале года и тем самым нарушили устав конкурса. Первый канал, как известно, тянул с оглашением имени артиста не то что до последнего разрешенного регламентом дня, а до последнего часа.

Справедливости ради стоит заметить, что наказание ждет и Украину. Киев должен был обеспечить выступление всех конкурсантов в 2017 году, чего не выполнил. Как сообщает РЕН ТВ, обе страны могут обязать выплатить огромный штраф, либо их отстранят от участия в смотре на три года. Специальная референтная группа в ближайшее время обсудит вопрос санкций. Официальное уведомление о результатах встречи будет сделано в июне. 

Впрочем, российский след в Киеве в этом году все-таки останется. Одним из фаворитов конкурса считается 17-летний москвич Кристиан Костов, который представит Болгарию. Нам он знаком по проекту "Голос. Дети".

Его высокие шансы на победу эксперты связывают со скандалом вокруг Самойловой: мол, все русскоязычные телезрители в знак протеста отдадут парню свои голоса. А Костов пообещал, что в случае выигрыша награду – "Хрустальный микрофон" – привезет в российскую столицу. И разобьет, чтобы сделать эффектное видео для соцсетей.

Автор: Феликс Грозданов4 мая 2017, 12:05
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Как живет Юлия Самойлова

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