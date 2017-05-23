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44-летняя Мария Бутырская родила третьего ребенка

Мария Бутырская. Фото: GLOBAL LOOK press
В семье прославленной фигуристки Марии Бутырской прибавление. 44-летняя спортсменка подарила своему супругу, хоккеисту Вадиму Хомицкому, сына.
прочитано 1648 раз

Радостная новость о прибавлении в семье Марии Бутырской и Вадима Хомицкого появилась на официальном сайте хоккейного клуба "Сочи", в защите которого играет спортсмен. "Вадим и Мария решили назвать сына Гордеем. Рост малыша – 52 см, вес – 3500 грамм. Поздравляем родителей и желаем им только приятных хлопот, а ребенку – богатырского здоровья, большого счастья и удачи на жизненном пути!" – значится на сайте ХК "Сочи".

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Отметим, что информация появилась еще накануне, 22 мая, однако журналисты узнали об этом лишь сейчас. О том, что Мария Бутырская ждет третьего ребенка, репортеры догадались в конце марта. Тогда прославленная фигуристка вышла в свет в черных брюках и белой блузке, поверх которой набросила темный джемпер свободного кроя. Просторная одежда не смогла скрыть изменившейся фигуры спортсменки. А еще Мария буквально светилась от счастья.

Напомним, Бутырская и Хомицкий уже воспитывают девятилетнего сына Владислава и семилетнюю дочь Александру. В 2017 году Мария и Вадим отметят 11-ю годовщину свадьбы.

Первенец пары появился на свет в 2008 году. Тогда Марии пришлось уйти из проекта "Танцы на льду". На таком решении настоял супруг Бутырской. "Я подумал, что, несмотря на невысокие нагрузки, все равно это тренировки, тем более с партнером-непрофессионалом, и возможна ошибка, которая отразится на благополучии Маши и малыша. Я решил конфиденциально побеседовать с директором программы "Танцы на льду": объяснил ему ситуацию и попросил устроить так, чтобы Мария закончила выступление. Паре специально поставили самые низкие баллы и она закончила выступление в этом проекте. Ну а сразу после этого все газеты написали про то, что Маша беременна", – ранее в интервью рассказывал Хомицкий.

По его словам, ощущения они испытывали не самые приятные. "Все-таки разговор был приватным. Но, с другой стороны, я старался обезопасить жену и ребенка, поэтому думаю, что уход Маши из шоу был правильным решением", – отметил хоккеист.

Автор: Наталья Аряева23 мая 2017, 09:16

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