Россию на "Евровидении" заменили Македонией

Сегодня в Киева состоится второй полуфинал главного песенного конкурса Старого света. Наверняка не обойдется без скандалов.

Сегодня все должно было иначе. Миллионы россиян включили бы телевизоры, чтобы болеть за Юлию Самойлову и ее трогательную песню. Но украинские политики помешали этим планам – нашей участнице закрыли въезд в Киев и лишили таким образом права выступить на "Евровидении".

В итоге конкурс – впервые за много лет! – у нас даже не транслируют. Ну а организаторам пришлось экстренно переписывать сценарий. А ведь его начали писать еще в январе. Именно тогда в Колонном зале Киевской гордминистрации состоялась встреча глав делегаций стран-участниц 62-го конкурса песни и распределение на полуфиналы. А 31 марта украинский вещатель НОТУ и EBU (Европейский вещательный союз) представили порядок выступления в первом и втором полуфинале конкурса.

Нашей Юлии Самойловой досталось право выйти на сцену второго полуфинала третьей. Это решение утвердили исполнительный супервайзером конкурса Йон Ола Санд и председатель консультативной группы Франк-Дитер Фрейлинг.

Интересно, что 2013 года порядок выступлений на "Евровидении" определяла жеребьевка -участники сами вытягивали номер. Но с годами формат был изменен, чтобы номер конкурсанта оглашали организаторы смотра. Они расставляли артистов так, чтобы каждая песня выделялась и шоу было более захватывающим.

В этом году было решено, что номер Самойловой наиболее выигрышно будет смотреться между Австрией и Македонией. Тут же закипела работа – начали снимать видеоприветствие о России, шить платье для выступления Юлии...

Теперь же под номером "3" на сцену Киевского Выставочного центра выйдет 23-летняя македонская певица Яна Бурческа. Ее композиция "Dance Alone" была выбрана национальным вещателем среди 200 других заявок. Но Яны, в отличии от Юлии, не было в числе лидеров у букмекеров. По их прогнозам сегодня больше всего шансов попасть в финал среди участников второго полуфинала имеют Болгария, Румыния и Нидерланды.

В рамках пре-шоу второго полуфинала "Евровидения-2017" на сцене конкурса выступят артисты украинского музыкального коллектива G-ART, которые представят собственные аранжировки известных хитов. Их сыграют на цимбале, гитаре, аккордеоне, синтезаторе, трубе и ударных. Гостями второго шоу станут и участники украинского танцевального коллектива APACHE CREW.