Россию на "Евровидении" заменили Македонией

Кто победил на "Евровидении" Борисова: Близкие люди страшнее врагов Бузова о новом романе Победитель "Битвы экстрасенсов" выдал шарлатанов Дом-2

Выбор читателей

Любовник выдал интимные подробности ночи с Пугачевой
Отвратительное фото голой Бузовой возмутило фанатов
Бузова разозлилась из-за любовника и плоской груди
У Даны Борисовой случился сердечный приступ
Разительные перемены во внешности у Галкина озадачили фанатов
Бузову обругали за странное поздравление ветеранов
партнеры
Четверг 11 мая
Лента новостей
10:46
Плющенко показал фото с "виртуозом" Путиным
10:44
Собутыльники с топором напали на мужчину в центре Москвы
10:33
Россиян оставят без импортного вина
10:26
Обвиняемого в растрате экс-главу "Роснано" освободили из-под ареста
10:19
Норвежский принц показал свою невоспитанность (видео)
09:55
Захарова высмеяла агонию США
09:52
На трех станциях метро Москвы закрыли эскалаторы
09:37
Отчаянная схватка теленка со слоном попала на видео
09:12
Москвичам пообещали снег и ветер
08:58
СБУ открестилась от замешанного в убийстве Шеремета сотрудника
08:00
Как мальчик с окраины стал королем
07:55
Водитель BMW напал на женщину с детьми в центре Москвы
22:09
iPhone 7 сделали произведением искусства
21:58
Путин-хоккеист уложил на лопатки миллионеров
21:48
Тайная беременность 45-летней Кудрявцевой
21:25
"Пипи ся" встанет на вооружение Китая
21:17
Умер актер из "Убить Билла"
20:45
Американская журналистка рассмешила Путина
20:41
Как становилась женщиной Надежда Савченко
20:39
Названа дата встречи Путина и Трампа
20:07
Российский вертолет обстреляли в Конго
19:43
Путин забросил семь шайб во время ночного матча
19:32
Пугающие подробности операции звезды "Дома-2"
19:23
Зачем Лавров встречался с Трампом
18:59
Китайцы массово вырубают леса Сибири
18:51
Кот сошел с ума из-за пакета-плаща (видео)
18:51
Пресс-конференция Лаврова и Трампа (видео)
18:46
Как ходить с ребенком по магазинам без слез и истерик
18:24
Синоптики раскрыли загадку майских морозов
18:15
Друзья подтвердили роман Шишковой с сыном президента
17:55
Савченко сбежала от тошнотного "Евровидения"
17:45
Трамп принял Лаврова в Белом доме
17:45
Экс-солистка "ВИА Гры" попала за решетку
17:41
Всепланетная политическая стабилизация
17:38
Почему женщины несчастны
17:26
Саксофонист 47 минут тянул ноту ради рекорда (видео)
17:25
Путин наградил офицеров за операцию в Сирии
17:17
Лавров пошутил об отставке главы ФБР (видео)
17:10
Найденные в центре Москвы драгоценности поразили археологов
17:05
"Единая Россия" установила новый рекорд
16:56
Ключевой свидетель рассказал об убийстве Немцова
16:51
Кто зажег в полуфинале "Евровидения-2017"
16:46
Ирину Дубцову боится сын
16:43
Почему Макрон женился на пожилой учительнице
16:39
Американская космическая миссия завершилась провалом
16:36
В Москве из-за загадочного кортежа перекрыли шоссе
16:23
"Дачу" Сердюкова вернули владельцу
16:22
Дочь Пеговой поразила своей внешностью
16:14
Андреева показала идиллию с Бондарчуком
16:03
На МКАД похитили девушку
16:00
Началась встреча Лаврова и Тиллерсона
16:00
"Бессмертный полк" завоевывает западный мир
15:38
Почему парад Победы прошел без мировых лидеров
15:37
Станцию "Новые Черемушки" в Москве затопило кипятком
15:24
Умерла звезда "Хождения по мукам"
15:23
Беременная Волочкова нарушила рекомендации врачей
15:15
Садальский снял Пугачеву в интимный момент
15:05
Невеста Баскова сорвалась с обрыва
15:02
Мужской мозг вызывает ожирение
14:48
Сенатор покормила ребенка грудью в парламенте (фото)
14:47
Замерзшим москвичам вернут горячие батареи
14:34
Звезде "Ворониных" cломали новый дом
14:25
Новые фото больного раком Хворостовского
14:23
Елена Яковлева нанесла удар Игорю Бочкину
14:16
Пострадавшая звезда Comedy Woman залила кровью всю кухню
14:12
Volkswagen Polo: немцы дошли до Калуги
14:08
В Петербурге школьник покалечился при игре в пейнтбол
14:05
Как выглядят черные дыры из окон подмосковных дач (видео)
14:01
Подробности смерти российского депутата в Израиле
14:01
Почему организаторы "Евровидения" унижают и травят Джамалу
13:38
Чем прославился культовый диджей 90-х Роберт Майлз
13:34
Американец поставил рекорд ради бесплатных наггетсов
13:06
Оставшийся без мужского органа Шура ищет мать своих детей
12:55
Меткий гольфист убил птицу на лету (видео)
12:51
В России раскритиковали налог на малодетность
12:24
Володин призвал развивать диалог России и Молдавии
12:24
Российский депутат умер на отдыхе в Израиле
12:20
Савченко под шумок нажаловалась Макрону на Россию
12:08
Пенсионерка второй раз убила сожителя на 9 мая
12:07
Овдовевшая Максакова покорила публику языком
12:04
Мать испортила карьеру Елене Яковлевой
11:47
Автор Children Роберт Майлз умер от тяжелой болезни
11:42
Дебошир разбил в караоке телевизор из-за хита Басты
11:26
Россияне страдают от аномальных морозов
11:26
Украина потребовала вернуть "оккупированную" Кубань
11:22
На "Евровидении" у Лазарева украли номер
11:21
В Красноярске на ходу загорелся трамвай с пассажирами (видео)
11:07
Из подмосковного пруда выловили тело мужчины с перерезанным горлом
10:58
Прожившие в браке 62 года супруги умерли держась за руки
10:53
Победитель "Битвы экстрасенсов" выдал шарлатанов на проекте
10:51
На Украине ветеранов бросили на произвол судьбы
10:45
В Москве девушка зарезала собутыльника
10:35
Запад усмотрел в Параде Победы признаки "изоляции России"
10:30
В центре Москвы из слона достали клад XVI века
10:26
Почему Евтушенко отказался стать гражданином США
10:17
Вика Цыганова плакала и молилась из-за семейного кризиса
10:16
Прошедший День Победы оказался самым холодным в истории
10:03
Горячая ванна замедляет старение
09:57
В России научились находить рак по-новому
09:53
Смертельный пожар под Петербургом попал на видео
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузову обругали за странное поздравление ветеранов
Девятилетняя дочь предала Дану Борисову
Дана Борисова: Близкие люди страшнее врагов
Униженная на "Евровидении" Джамала рвется в Крым
Почему организаторы "Евровидения" унижают и травят Джамалу
Беременная Волочкова нарушила рекомендации врачей
Шоу-бизнес

Россию на "Евровидении" заменили Македонией

Фото: GLOBAL LOOK press/Julian Stratenschulte
Сегодня в Киева состоится второй полуфинал главного песенного конкурса Старого света. Наверняка не обойдется без скандалов.
прочитано 42 раза

Сегодня все должно было иначе. Миллионы россиян включили бы телевизоры, чтобы болеть за Юлию Самойлову и ее трогательную песню. Но украинские политики помешали этим планам – нашей участнице закрыли въезд в Киев и лишили таким образом права выступить на "Евровидении".

ПО ТЕМЕ

Почему организаторы "Евровидения" унижают и травят Джамалу

Из-за Самойловой "Евровидению" грозит чудовищный иск

Крым на "Евровидении" променяли на трансвестита Сердючку

Россию серьезно накажут за отказ от "Евровидения"

 Евровидение 2017

Сюжеты Евровидение 2017

Юлия Олеговна Самойлова

Юлия Олеговна Самойлова певица

В итоге конкурс – впервые за много лет! – у нас даже не транслируют. Ну а организаторам пришлось экстренно переписывать сценарий. А ведь его начали писать еще в январе. Именно тогда в Колонном зале Киевской гордминистрации состоялась встреча глав делегаций стран-участниц 62-го конкурса песни и распределение на полуфиналы. А 31 марта украинский вещатель НОТУ и EBU (Европейский вещательный союз) представили порядок выступления в первом и втором полуфинале конкурса.

Нашей Юлии Самойловой досталось право выйти на сцену второго полуфинала третьей. Это решение утвердили исполнительный супервайзером конкурса Йон Ола Санд и председатель консультативной группы Франк-Дитер Фрейлинг.

Интересно, что 2013 года порядок выступлений на "Евровидении" определяла жеребьевка -участники сами вытягивали номер. Но с годами формат был изменен, чтобы номер конкурсанта оглашали организаторы смотра. Они расставляли артистов так, чтобы каждая песня выделялась и шоу было более захватывающим. 

В этом году было решено, что номер Самойловой наиболее выигрышно будет смотреться между Австрией и Македонией. Тут же закипела работа – начали снимать видеоприветствие о России, шить платье для выступления Юлии... 

Теперь же под номером "3" на сцену Киевского Выставочного центра выйдет 23-летняя македонская певица Яна Бурческа. Ее композиция "Dance Alone" была выбрана национальным вещателем среди 200 других заявок. Но Яны, в отличии от Юлии, не было в числе лидеров у букмекеров. По их прогнозам сегодня больше всего шансов попасть в финал среди участников второго полуфинала имеют Болгария, Румыния и Нидерланды.

В рамках пре-шоу второго полуфинала "Евровидения-2017" на сцене конкурса выступят артисты украинского музыкального коллектива G-ART, которые представят собственные аранжировки известных хитов. Их сыграют на цимбале, гитаре, аккордеоне, синтезаторе, трубе и ударных. Гостями второго шоу станут и участники  украинского танцевального коллектива APACHE CREW. 

Автор: Феликс Грозданов11 мая 2017, 10:52
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кто заставит "Евровидение" забыть о бородатой Кончите

567

комментарии

Политика

Американская журналистка рассмешила Путина
Зачем Лавров встречался с Трампом
Савченко сбежала от тошнотного "Евровидения"
Лавров пошутил об отставке главы ФБР (видео)

Шоу-бизнес

Россию на "Евровидении" заменили Македонией
Как Катя Семенова живет на пенсии
Родная мать предпочла Шуре бывшего уголовника
Дочери Ивана Охлобыстина крадут платья

Проишествия

Подробности смерти российского депутата в Израиле
Меткий гольфист убил птицу на лету (видео)
Автор Children Роберт Майлз умер от тяжелой болезни
Дебошир разбил в караоке телевизор из-за хита Басты

Lifestyle

Найденные в центре Москвы драгоценности поразили археологов
Елена Яковлева нанесла удар Игорю Бочкину
Чем прославился культовый диджей 90-х Роберт Майлз
Саксофонист 47 минут тянул ноту ради рекорда (видео)
Шоу-бизнес

Как Катя Семенова живет на пенсии

Звезда 80-х призналась, что возраста не ощущает
Общество

Норвежский принц показал свою невоспитанность (видео)

Сверре Магнус гримасничал и пританцовывал на церемонии
Экономика

Россиян оставят без импортного вина

В Минфине считают, что пониженной ставкой акциза должны пользоваться только отечественные производители
Спорт

Плющенко показал фото с "виртуозом" Путиным

Фигурист назвал российского президента самым спортивным в мире

Гороскоп

Тайная беременность 45-летней Кудрявцевой
Астрологический прогноз с 8 по 14 мая
Зейналова родит Евстигнееву дочь
Бизнес-гороскоп на май

Фоторепортажи

Путин-хоккеист уложил на лопатки миллионеров
Как становилась женщиной Надежда Савченко
Кто зажег в полуфинале "Евровидения-2017"
Знойная красотка оказалась больна ДЦП

Спорт

Путин забросил семь шайб во время ночного матча
Чемпион по прыжкам в воду женился на обладателе "Оскара"
Модель Playboy устроила хаос на велогонке (видео)
"Спартак" стал чемпионом России впервые за 16 лет

Регионы

Китайцы массово вырубают леса Сибири
Пенсионерка второй раз убила сожителя на 9 мая
Поминки в Подмосковье закончились дракой и стрельбой
Интимные подробности жизни ангарского маньяка
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru