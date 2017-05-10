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Почему организаторы "Евровидения" унижают и травят Джамалу

Джамала. Фото: Michael Campanella/Gettyimages.ru
Артистка, которая привезла на Украину главный песенный конкурс Европы, теперь в опале. Впрочем, пилюлю ей подсластит солидный гонорар.

Продолжение: Кто зажег в полуфинале "Евровидения-2017"
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Имя победительницы прошлогоднего "Евровидения" не уходит из заголовков новостей. Однако теперь о Джамале пишут преимущественно в связи со скандалами, а творчество, премьеры и перформансы отошли на второй план.

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Началось все с того, что журналисты узнали, сколько получит певица за участие в конкурсе 2017 года. На ее счет из бюджета страны упадет почти миллион гривен (более двух миллионов рублей по сегодняшнему курсу). Для не самого богатого государства это внушительная сумма.

Впрочем, организаторы мероприятия просто так денежки не отдадут – им, видимо, нужно поиздеваться над артисткой. Например, ее не пустили на красную дорожку во время церемонии открытия 62-го песенного смотра Старого Света. В Мариинском парке Киева блистали представители 42-х стран, но певицы, которая привезла конкурс на Украину, не было. 

По словам пиар-директора исполнительницы Дениса Козловского, организаторы объяснили это регламентом: "На церемонию мы поехали на машине. 20 минут нас не пускали – кордоны полиции, Нацгвардии, УДО охраняли вход от Джамалы. Смотрели на нас, извинялись, но пропустить не могли. Не было ни плана проезда, ни регламента, ни протокола, ни простой инструкции – ничего".

Супервайзер "Евровидения-2017" Сергей Проскурня заверил, что регламент церемонии утверждает Европейский вещательный союз. Согласно правилам по красной дорожке идут только делегации стран-участниц и ведущие. Мол, не звали же ABBA, Селин Дион, Тото Кутуньо и других победителей прошлых лет – нет повода звать и Джамалу.

Новый удар ждал исполнительницу, певшую о депортации крымских татар, во время трансляции первого полуфинала. Вопреки традиции его открыла не победительница прошлого года, как логично было бы предположить. Вместо нее вышел молодой украинец Дмитрий Монатик – талантливый, но неизвестно как связанный с "Евровидением" мультиартист.

Что касается Джамалы, она должна была появиться на сцене три раза, но в эфир вышли два номера. Во время третьего телезрители увидели рекламный блок: певицу просто вырезали! 

"Никто ничего не объясняет, – возмутился ее пиарщик. – Мы готовили три номера для ТВ-шоу. Это огромная работа: графика, танцоры, оркестр... Очень серьезная работа была проведена. В какой-то момент, когда сменили шоу-продюсера (поменяли на шведа, который работает полтора месяца), нам просто сказали, что номера открытия с Джамалой не будет, она будет петь в конце две композиции".

Фанаты теряются в догадках, почему Джамала впала в немилость. Возможно, в Киеве не забыли прошлогодний скандал. Европейским теленачальникам очень хотелось провести смотр на Украине, и они закрыли глаза на то, что Джамала нарушила правила, представив песню, с которой уже выступала. На YouTube всплыло видео с концерта, где она исполнила композицию "1944", носившую тогда название "Наш Крым".

Ответ продюсеров конкурса возмущенным поклонникам показался странным: "Референтная группа посмотрела видео концерта, где была исполнена песня Джамалы. Но ее посмотрели всего лишь несколько сотен зрителей с момента публикации на YouTube, и EBU пришло к выводу, что видео не могло использоваться в коммерческих целях".

Вторая причина – в антипатии. Говорят, Джамала не нравится кому-то в руководстве Украины, вот и пытаются ее "задвинуть". А своей победой она добавила Незалежной проблем: разоренной войной стране надо устроить дорогой праздник и показать Европе, как весело и хорошо живется под сине-желтым флагом. 

До финала конкурса остается всего три дня. Каким еще козням подвергнется артистка и не сорвется ли ее выступление – покажет время.

Автор: Иван Губкин10 мая 2017, 14:01
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