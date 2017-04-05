Больной Николай Носков не может расстаться с женой

По информации некоторых СМИ, незадолго до того, как попал в больницу, Николай Носков якобы расстался с женой. Однако официальный представитель певца никак не прояснил это сообщение.

В близком окружении Николая Носкова и его супруги Марины утверждают, что пара распалась. Якобы чета, которая прожила вместе более 30 лет, решила завершить отношения, причем сделала это без скандалов, а тихо и спокойно. Журналисты немедленно обратились к официальному представителю Носкова, чтобы выяснить достоверность этого сообщения. Однако пресс-секретарь Николая не подтвердила, но и не опровергла информацию, лишь возмутившись, что представителей СМИ интересует не творчество певца, а его личная жизнь.

"Почему у всех появляется интерес к личной жизни такого талантливого человека, как Николай Иванович? Почему нет ажиотажа, когда он выпускает новый альбом? Он не может расстаться с женой, так как находится в больнице. Официально он с женой своей не разведен", – цитирует пресс-секретаря Носкова по имени Ольга Starhit.

Ранее в интервью супруга певца Марина рассказывала, что узнала о Николае, когда училась в школе. Будущий артист репетировал со своей группой по соседству с тем местом, где жила девушка. Марина призналась, что запомнила голос Николая, потому что он был сильным, даже перекрывал музыку. Знакомство же произошло в одном из ресторанов Череповца. Примечательно, что родителям Марины не нравилась профессия Носкова, ибо они считали, что она слишком ненадежна. Тем не менее, они отпустили дочь с музыкантом в Москву.

У супругов родилась дочь Екатерина. Носковы вместе порядка 40 лет. Их брак считается одним из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. По мнению Марины, чтобы семья была счастливой. нужно приложить немало усилий. Но все они бессмысленны, если нет любви.

Напомним, на днях бывший солист группы "Парк Горького" Николай Носков был доставлен в больницу: у 61-летнего артиста диагностировали инсульт. "Николай Иванович находится в клиническом госпитале "Лапино", где проходит курс интенсивной терапии. Артист поступил в отделение в тяжелом состоянии, которое специалистам удалось стабилизировать. По результатам проведенного обследования врачи готовят его к операции по удалению тромба в шейном отделе", – заявляли в пресс-службе.