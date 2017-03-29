Врачи решают судьбу Носкова после инсульта

Состояние артиста оценивается как стабильное. Но все ближайшие концерты отменены.

Поклонники молятся о здоровье Николя Носкова. Dni.Ru связались с пресс-секретарем певца Юлией Сажиной, чтобы узнать последние новости. "По рекомендациям специалистов Николай Иванович переведен в реабилитационный центр. Состояние здоровья оценивается как стабильное. На следующей неделе состоится консилиум, по результатам которого врачи определят дату операции", – рассказала Юлия.

Между тем она отметила, что концерты большого юбилейного гастрольного тура "6:0", которые были запланированы на апрель-июнь, отменены. "Выступления в Самаре, Ульяновске, Саратове и других городах России и зарубежья, которые должны были состояться до 10 июня, перенесены на более поздний срок", – отметили в пресс-службе. Пока меломанам предложили сдать билеты.

Как писали ранее Dni.Ru, бывший солист группы "Парк Горького" Николай Носков был доставлен в больницу: у 61-летнего артиста диагностировали инсульт. "Николай Иванович находится в клиническом госпитале "Лапино", где проходит курс интенсивной терапии. Артист поступил в отделение в тяжелом состоянии, которое специалистам удалось стабилизировать. По результатам проведенного обследования врачи готовят его к операции по удалению тромба в шейном отделе", – заявляли в пресс-службе.