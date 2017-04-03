Юный фаворит Волочковой оказался в детдоме
Во многих странах мира 2 апреля отмечался День добрых дел. Более 1,5 миллиона волонтеров по всей планете подарили тепло и заботу тем, кто особенно нуждается в поддержке. Акция прошла одновременно на пяти континентах, в девяти тысячах городов 70 государств. Ее поддержали и российские знаменитости.
Телеведущая Лариса Вербицкая о том, что хорошего ей удалось сделать, сообщила поклонникам лаконично: "Сегодня день добрых дел. Все, что наметила, осуществила".
Певица Зара, судя по ее ленте в Instagram, дала концерт для детей, страдающих аутизмом. "Я преклоняюсь перед вами, всеми теми, кто не отступает и борется с недугом, и от всей души желаю всем нам быть внимательнее друг к другу, бережнее и терпимее! Мы все равны и все едины! Храни вас Господь!!!" – написала она.
Балерина Анастасия Волочкова накануне Всемирного дня добрых дел дала ряд благотворительных концертов. А молодой актер и модель Артур Решетов, которого она недавно трогательно поздравила с днем рождения, с подарками отправился в подмосковные детские дома.
Он посетил приюты преподобной Ефросиньи Московской и Дмитрия Донского. "Я привез малышам сладости, торты к чаю, игрушки – рассказал Артур Dni.Ru. – Познакомившись, мы стали заниматься изучением правильной походки по подиуму. Я рассказал детям о том, как тяжело быть моделью, поведал, что глянцевая картинка достигается путем тяжелого труда и лишений. Мы долго разговаривали с малышами, я проводил с ними актерские тренинги, играл, отвечал на вопросы. Они меня не хотели отпускать, я пообещал непременно вернуться к ним". Артур поведал, что 27 апреля будет участвовать в благотворительном fashion-марафоне в Гостином дворе. Все представленные там вещи созданы юными художниками из разных уголков. После показа одежду подарят детям из приюта.
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