Нагиев объяснил успех сериала "Кухня"

Культовый сериал производства Yellow, Black and White впервые вышел на телеэкраны осенью 2012 года, но интерес зрителей к телепроекту не угасает и в наши дни. В чем секрет необычной комедии? Своими соображениями поделился Дмитрий Нагиев.

Во всех сезонах "Кухни", а также в ее полнометражных версиях Дмитрий сыграл самого себя, а именно – популярного актера и телеведущего. Сейчас, накануне премьеры новой картины "Кухня. Последняя битва", поклонники особенно бурно обсуждают, насколько прекрасно артист справился с необычной задачей.

В конце прошлого года на телеканале состоялась премьера нового сериала "Отель Элеон", в котором зрители вновь смогли увидеть всех любимых героев "Кухни". Всех, кроме Нагиева. Многие предположили, что "Кухня. Последняя битва" – так называемая жирная точка в популярном проекте с его участием.

Однако сам Нагиев не совсем уверен в подобном финале. Как рассказал актер в интервью изданию РИА Новости, не исключено, что он вновь сыграет сурового собственника ресторана Victor.

"Не думаю, что будет новый, седьмой сезон сериала, но уверен, что когда алчные продюсеры подсчитают баснословный доход от "Кухни. Последняя битва", то решат еще раз бросить нас в пекло", – поделился он.

За последние пять лет рейтинг актера вырос до небывалых высот. Благодаря участию в таких телепроектах как "Кухня" и шоу "Голос", а также роли в сериале "Физрук", по итогам 2016 года Дмитрий возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров страны. Быть может, это еще не предел?

Конечно, игра самого себя не сразу давалась легко. Впрочем, Нагиев считает это очень полезным опытом. "Он как бы и не я, поэтому с ним я могу совершенно спокойно шутить, как мне нравится, чтобы потом посмотреть на себя со стороны", – цитируют звезду РИА Новости.

Кинокритики по-разному объясняют бешеный успех многосерийного фильма, но истинную причину определенно удалось назвать только Дмитрию. По мнению актера, дело вовсе не в том, что над всеми 120 сериями в разное время работали самые талантливые и высокооплачиваемые режиссеры страны. Дело в другом – в трудолюбии всей команды.

"Как это ни парадоксально, на "Кухне" стараются все: от уборщиц до актеров и режиссера", – подытожил Нагиев.

К слову, поклонников "Кухни" ожидает не один сюрприз. Помимо широкоэкранной премьеры, телеканал СТС вскоре представит новый долгожданный сезон "Отель Элеон". Станет ли он завершающим, как то обещают производители? Посмотрим.