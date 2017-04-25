Жена назвала причину гибели актера из "Интернов"

В Сети продолжают обсуждать смерть актера театра и кино Казимира Лиске. Известный режиссер Иван Вырыпаев вместе супругой погибшего артиста сделали заявление о трагедии.

Казимир, знакомый телезрителям по роли пациента Эдварда в сериале "Интерны", выпал из окна пятого этажа рано утром 24 апреля. Позже в больнице он скончался во время операции.

Следователи начали проверку по факту гибели 35-летнего мужчины. Обстоятельства инцидента выясняются. Пока же ходят слухи, что Лиске мог покончить с собой, ведь у творческих людей очень тонкая душевная организация, а мир шоу-бизнеса жесток.

Чтобы избежать пересудов и возмутительных домыслов о наркотиках и прочем, супруга Казимира Полина Гришина и драматург Иван Вырыпаев, работавший с актером, обнародовали совместное заявление в Facebook режиссера и озвучили предполагаемую причину смерти артиста.

"Это трагический несчастный случай. Кэз переживал серьезную психическую неустойчивость. Это можно назвать болезнью. То, что с ним случилось, не суицид и не наркотики", – заверили общественность Полина и Иван.

Family Публикация от Polina Grishina (@polinaforelong) Май 9 2016 в 12:41 PDT

Экспертиза частично подтверждает их слова. "Медицинские анализы не обнаружили в крови Кэза никаких следов чего-то серьезного", – подчеркивают Гришина и Вырыпаев. Однако, по информации СМИ, перед смертью Лиске все же употребил кое-что – согласно анализам, он курил марихуану незадолго до гибели. Однако многие считают эту траву легким наркотиком и не относятся к ней всерьез.

По словам Ивана и Полины, Казимир пришел домой в час ночи и поговорил с женой. "Никто не видел в нем никаких признаков паники или психической нестабильности. И тем не менее примерно в четыре часа утра он выпал из окна. Никаких причин сделать это у него не было. И мы все уверены, что он вообще не хотел этого делать, просто болезнь и психическое состояние, которое он подавлял и скрывал даже от своих близких, вытолкнули его тело в небо", – озвучили свою версию близкие Лиске.

Публикация от Polina Grishina (@polinaforelong) Сен 3 2016 в 3:01 PDT

В конце сообщения режиссер поблагодарил актера за годы плодотворной и весьма успешной совместной работы. Он опубликовал строчки из пьесы, которую Казимир перевел с русского на английский: "Ты появился в нашей стране как пришелец с другой планеты. Ты обучил нас терпению, ты научил нас тому, как можно воспринимать мир с другой перспективы, ты пел нам, ты воспитывал наших студентов, ты играл для нас на сцене, ты сделал счастливой нашу русскую женщину, ты родил сына".

Публикация от Polina Grishina (@polinaforelong) Апр 20 2017 в 12:37 PDT

Над причинами гибели Лиске ломают голову и другие его друзья. Никто не может поверить в возможное самоубийство, потому что актер был позитивным и жизнерадостным. И предсмертной записки он не оставил.

Как удалось выяснить репортерам, в экстренные службы города родные актера позвонили около 5.00 и сообщили, что он упал из окна детской комнаты своей квартиры на улице Восточная, где жил с женой и ребенком. По информации сайта MK.ru, Лиске остался лежать на асфальте возле первого подъезда и был еще некоторое время жив, хотя и впал в кому. Он получил тяжелейшие травмы – перелом голени, руки, позвоночника, черепно-мозговую травму.

Публикация от Polina Grishina (@polinaforelong) Мар 3 2017 в 2:43 PST

Скорая помощь доставила Казимира в 13-ую ГКБ. Специалисты отправили актера в операционную, пытались спасти ему жизнь, но безрезультатно. Полицейские планируют допросить родных актера, чтобы прояснить причины произошедшего. Сразу после трагедии жена актера была не в состоянии давать показания.