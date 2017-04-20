Разведенный Эмин снял в клипе новую избранницу
Премьеру клипа и песни Good love Эмин устроил 20 апреля. Этот зажигательный трек станет заглавной композицией англоязычного альбома артиста, покоряющего не только российскую, но и зарубежную публику. Релиз диска намечен на осень 2017 года.
Съемки видео проходили в солнечном Лос-Анджелесе (США) на нескольких виллах в Беверли Хиллз. Режиссером клипа стал давний приятель Эмина Алан Бадоев.
Во время работы произошел небольшой казус: в самый разгар съемок из-за шума на площадку нагрянула полиция, из-за чего группе срочно пришлось менять локацию.
Больше месяца Эмин держал поклонников в напряжении, не сообщая, кто снялся в главной женской роли. В предыдущих видео артиста принимали участие знаменитые актрисы и певицы.
На этот раз он решил показать историю любви со своей эффектной девушкой, моделью и обладательницей титула "Мисс Мордовия"-2004 Аленой Гавриловой.
Влюбленные вместе уже больше года. Модель красуется вместе с артистом на красных дорожках различных премий и благотворительных мероприятий.
Ранее Эмин состоял в браке с дочерью президента Азербайджана Ильхама Алиева Лейлой, которая родила ему двоих сыновей – Али и Микаила. У Алены тоже есть ребенок. Она родила сына от бизнесмена Рустама Тарико.
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