Разведенный Эмин снял в клипе новую избранницу

Популярный певец Эмин (EMIN) снял в своем новом клипе возлюбленную Алену Гаврилову. Исполнитель долгое время держал интригу, скрывая, кто сыграл главную роль в видео, и теперь выяснилось, что на всех музыкальных телеканалах будут показывать его зазнобу.

Премьеру клипа и песни Good love Эмин устроил 20 апреля. Этот зажигательный трек станет заглавной композицией англоязычного альбома артиста, покоряющего не только российскую, но и зарубежную публику. Релиз диска намечен на осень 2017 года.

Съемки видео проходили в солнечном Лос-Анджелесе (США) на нескольких виллах в Беверли Хиллз. Режиссером клипа стал давний приятель Эмина Алан Бадоев.

Во время работы произошел небольшой казус: в самый разгар съемок из-за шума на площадку нагрянула полиция, из-за чего группе срочно пришлось менять локацию.

Больше месяца Эмин держал поклонников в напряжении, не сообщая, кто снялся в главной женской роли. В предыдущих видео артиста принимали участие знаменитые актрисы и певицы.

На этот раз он решил показать историю любви со своей эффектной девушкой, моделью и обладательницей титула "Мисс Мордовия"-2004 Аленой Гавриловой.

Влюбленные вместе уже больше года. Модель красуется вместе с артистом на красных дорожках различных премий и благотворительных мероприятий.

Ранее Эмин состоял в браке с дочерью президента Азербайджана Ильхама Алиева Лейлой, которая родила ему двоих сыновей – Али и Микаила. У Алены тоже есть ребенок. Она родила сына от бизнесмена Рустама Тарико.