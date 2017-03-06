Дима Билан о сыне: Стараюсь присутствовать в его жизни

Дима Билан дал откровенное интервью. в котором рассказал о своем отцовстве. По признанию популярного исполнителя, он старается присутствовать в жизни сына.

Вот уже четыре года Дима Билан является крестным отцом сына своего продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саши. К слову, мальчик и сам уже успешно стоит на коньках и с удовольствием осваивает новые элементы. Недавно Дима и Александр провели день на катке и сходили в музей.

По признанию Билана, для него очень важна миссия отца. "Когда мне было 14 лет, у меня появилась сестра. Мама родила ее в 40 с небольшим. И каждый день перед школой я ходил за молочной продукцией. У меня уже тогда было чувство ответственности. Так же я отношусь и к дружбе, например с Яной Рудковской. Они ведь с Женей познакомились на моих глазах, это было на фестивале "Русская зима" в Лондоне. На первый меня привозил Юрий Шмильевич Айзеншпис, а на второй уже Яна. И я всегда чувствую сопричастность ко всему, что с ней происходит. С радостью согласился быть крестным отцом. Прекрасно помню, как Саша "окропил" меня прямо в храме, когда я держал его на руках. И, конечно, стараюсь присутствовать в его жизни. Своих крестных я видел только раз, когда меня крестили после рождения. И совсем их не помню", – цитирует Билана Eg.RU.

Разумеется, Дима дарит крестному сыну различные подарки. Для него не стоит вопроса, что подарить мальчику, у которого и так все есть. Певец прекрасно разбирается во вкусах мальчика. Однако, по мнению Билана, подарки это не самое важное. "Важна готовность всегда прийти на помощь, а когда она не требуется – нужно просто думать о человеке хорошо. Поэтому всегда вспоминаю о Саше, когда нахожусь в церкви", – признался певец.

Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych) Дек 24 2016 в 1:47 PST

Зашла речь и о собственных детях. По словам Билана, для него это огромная ответственность, к которой он еще не готов. "Я пока еще живу, как говорится, в рок-н-ролле. Не хочу никого делать зависимым от смены своего настроения. Я тяжелый, сложный человек. И полностью погружен в профессию. Думаю, время придет. Постучится в дверь и скажет: "Але, тебе еще не страшно одному?" – поведал Билан.