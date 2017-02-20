Лепс позавидовал худеющему Билану

В первый день Масленицы артисты налегали на блины с черной икрой. Но не в коня корм, как говорится.

Пресс-завтрак по случаю юбилейной национальной музыкальной премии "МУЗ-ТВ" пришелся на первый день масленичной недели. Свежевыжатый сок, блины из муки разных сортов, красная рыба, черная икра ложками – угощение было под стать поводу и дате. Отведать чем бог послал генеральный директор телеканала Арман Давлетяров пригласил Нюшу, Ани Лорак, Тимати, Кэти Топурию и других звезд.

Тимати пришел в сопровождении двухметровых в высоту и в обхвате охранников. На их фоне 35-летний Дима Билан выглядел подростком. "Тебя совсем не узнать – так исхудал, – обратился к победителю "Евровидения" певец Григорий Лепс". "Да я 75 килограммов вешу..." – начал оправдываться Дима. "А должен 85 весить! – отрезал Лепс. – Я вот никак не могу похудеть и тоже хочу так хорошо выглядеть".

Сам Дима Билан, как уже писали Dni.Ru, не раз говорил, что постоянные нагрузки и стресс сказываются на его здоровье и поэтому он заметно похудел. Правда, поклонники боялись, что к анарексичному виду артиста могла привезти болезнь, которую он скрывал. Позже выяснилось, что артиста поразил сильный гастрит. Он и привел к потере веса. И по совету врачей Билан изменил систему питания. Но своим похудением доволен, уверяет, что "обрел легкость".