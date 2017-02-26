Пугачева ждет Билана бить тарелки
В первое воскресенье марта Алла Пугачева вот уже много лет приглашает друзей к себе домой. Они отмечают приход весны. Обязательное условие – принести с собой букет любых желтых цветов.
"Дресс-кода у нас нет, – рассказала Алла Пугачева. – А угощать в этом год гостей буду блюдами греческой кухни. Потому что вечерника пройдет в греческом стиле. Назову я ее "Олимп в твоей жизни". Будем веселиться и бить тарелки".
Круг друзей, который собирается у Пугачевой встречать весну, каждый год расширяется на одного нового члена. К привычным Филиппу Киркорову, Александру Буйнову и Алене Редель в этот раз, по всей видимости, присоединится Дима Билан. Все помнят его недавний фееричный дуэт с Примадонной на дне рождения у Яны Рудковской.
Супруг Пугачевой юморист Максим Галкин в прошлом году пропустил придуманный супругой праздник из-за гастролей. Но в этом году он вместе с Аллой Борисовной непременно скажет: "Весну разрешаю!".
А пока Пугачева продолжает работать и участвовать в сборных концертах. "Только не говорите, что я возвращаюсь, – попросила она съемочную группу программы "Ты не поверишь!" на НТВ, которая следила за певицей за кулисами концертного зала "Крокус Сити Холл", – Я иногда просто появляюсь. А то заладили "возвращается, возвращается!.."
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