Диму Билана выхаживают врачи

Из-за болезни певец пропустил престижную премию. Поклонники в недоумении.

Дима Билан был номинирован на звание "Певец года" на церемонии "Звуковая дорожка МК", но за наградой не приехал. На днях артист, как выяснили Dni.Ru, лег в больницу – он готовится к серьезной операции. "Я долго тянул, но пришло время, когда все-таки надо заняться здоровьем", – пояснил Дима во время сеанса видеосвязи с залом "Крокус Сити Холл".

Поклонники стали гадать, что стряслось с кумиром, и вспомнили, что в начале прошлого года у него диагностировали гастрит. Недуг привел к потере веса, хотя Билан долго не решался говорить об этом.

Чтобы избежать язвы желудка, врачи посоветовали певцу не только наладить питание, но и перестать нервничать. Постоянные съемки, гастроли и интервью, конечно, не способствовали этому. "Теперь познаю, что такое есть каждые два-три часа маленькими порциями. Утром варю каши: рисовую, овсяную, манную. Уже сам умею, и очень неплохо получается", – рассказывал Дима.

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) Фев 24 2017 в 3:40 PST

А в конце 2016-го звезду госпитализировали. Билан обнародовал фото из больницы, где лежал под капельницей. Оказалось, что исполнитель несколько дней плохо себя чувствовал, поэтому пришлось ехать в поликлинику. По итогам обследования врачи поставили диагноз.

"Ура, ура, бронхит! Вообще "прекрасно"! Меры принимаем, но, говорят, лежать надо несколько дней и не рыпаться!" – пожаловался подписчикам Дима. Что приключилось с ним на этот раз, пока не известно.

