Аллегрова: У Николаева теперь другие любимые женщины

Ирина Аллегрова сделала неожиданное объявление на концерте. Когда к артистке на сцену вышел композитор, поэт и исполнитель Игорь Николаев, "шальная императрица" посетовала, что у него теперь другие любимые женщины, которым он пишет хиты.

На днях Ирина Аллегрова презентовала в Москве свое новое шоу. Поздравить "шальную императрицу" пришел и ее давний друг поэт, композитор и исполнитель Игорь Николаев. В далеком 1993 году артисты исполнили дуэтом песню "Миражи", которая стала настоящим шлягером. К слову, певица исполнила не только новые песни, но и проверенные временем хиты "Угонщица", "Привет, Андрей" и "Свадебные цветы".

"Ира, народ в таком фантастическом восторге! Все тебя очень любят, и я тоже", – признался в любви Аллегровой выскочивший на сцену Николаев. "Игорь, я все думаю, когда ты разродишься еще. Но у него теперь другие любимые женщины, что поделать!" – цитирует мечтающую о новом хите от Николаева певицу "Собеседник".

Отметился на концерте и "золотой голос России" Николай Басков. Певец рассыпался в комплиментах артистке. "Для меня большое счастье видеть вас, такую роскошную, красивую, дерзкую, сексуальную, невероятную и безупречную! Сегодня вы – первая леди российской эстрады. Единственное, я не понимаю, почему песню, которую мы исполняем в дуэте, вы спели без меня?" – задал вопрос "императрице" "натуральный блондин".

Аллегрова немедленно отреагировала, задав встречный вопрос. "Ты забыл, что это моя песня? Когда Коля впервые услышал "Цветы без повода", вы бы видели его лицо! Он тогда только и смог сказать: "Почему это не мне?" – обратилась к публике Ирина. затем артисты исполнили вышеозначенный хит.

Аллегрова и Басков так страстно исполнили песню, что после того, как музыка смолкла, "золотой голос России" изрек: "Ирина Александровна, вы так дышите, что я не дойду до кресла!" Аллегрова отозвалась: "Тогда я тебя донесу". 65-летняя артистка так выложилась на исполнении композиции, что еще через две песни сделала признание. "Если дальше так пойдет, я еще не допою вдруг! Коля, это ты меня опустошил. Давай обратно все, что взял", – обратилась к Баскову Аллегрова. Тем не менее, артистке удалось с успехом завершить концерт.