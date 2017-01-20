Лукашенко раскрыл секрет Аллегровой

Сегодня, 20 января, отмечает юбилей Ирина Аллегрова. Популярную певицу поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко, публично раскрыв секрет успеха артистки.

На официальном сайте президента Белоруссии Александра Лукашенко появилось поздравление Ирины Аллегровой с юбилеем. "Восхитительный голос, талант и артистизм помогли Вам достичь профессиональных высот, завоевать авторитет и искреннюю любовь публики", – раскрыл секрет успеха артистки Лукашенко.

Также глава соседнего государства отметил, что в Беларуссии творчество Ирины Аллегровой пользуется большой популярностью. "Уверен, Вы и в дальнейшем будете радовать зрителей новыми песнями и яркими проектами, способствовать укреплению дружбы между нашими народами", – подчеркнул Александр Лукашенко.

К слову, никаких ярких проектов у нее на сегодняшний день не запланировано. Традиционно свой день рождения Аллегрова проведет в узком семейном кругу. "Никаких пышных посиделок, тостов и поздравлений. Именно так – скромно и уютно - я отмечала дни рождения в юности. И стараюсь эту традицию не нарушать. Лишняя шумиха вокруг дня рождения только мешает насладиться праздником", – цитирует юбиляршу "Блокнот. Ростов-на-Дону".

Отметим, что коллеги по сцене присоединились к поздравлениям. Так, Александр Серов на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовал раритетное фото, на котором запечатлен с Аллегровой. "С Днем Рождения, Императрица! Желаю, чтобы этот год был полон приятностей, неожиданностей, влюбленности, ярких встреч, путешествий, нежности, романтики и хороших новостей! Становись еще красивее, добрее, нужнее, интереснее и счастливее! И желаю прекрасно отпраздновать День твоего Рождения!"

Фото опубликовано Александр Серов (@alex_serov54) Янв 19 2017 в 11:17 PST

Не остался в стороне и композитор, поэт и исполнитель Игорь Николаев. "Ирочка, Императрица моя дорогая, с Днем Рожденья тебя! Будь счастлива!" – написал артист, сопроводив запись роликом их совместного выступления.

Видео опубликовано Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) Янв 19 2017 в 1:43 PST

А вот певец Александр Буйнов подошел к чествованию Ирины Аллегровой с юмором. "Сегодня, 20 января, День рождения отмечает Ириша Аллегрова, Народный художник России. Выставка-продажа картин в ЦДХ. С Днюшкой, любимая, неповторимая, хрипатая Народная ты наша!" – сопроводил смелой подписью совместный снимок артист.