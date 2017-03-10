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Шоу-бизнес

Странное высказывание Урганта о стряпне Аллегровой

Ирина Аллегрова и Иван Ургант. Фото: кадр программы "Вечерний Ургант"
Ирина Аллегрова стала очередной звездной гостьей передачи Ивана Урганта. "Шальная императрица" пришла на шоу не с пустыми руками, угостив Ивана безе, которые тот охарактеризовал весьма странно.
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Ирина Аллегрова появилась в студии передачи "Вечерний Ургант" с лотком, наполненным безе с различными начинками. Иван немедленно стал допытываться, сама ли артистка, известная своими незаурядными кулинарными способностями, готовила это довольно сложное блюдо. Та не стала отпираться. Более того, Ирина рассказала, что эти безе в разными наполнителями: с тирамису и с грецким орехом.

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Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

Разумеется, Иван Ургант попробовал лакомство и охарактеризовал его, как подметили некоторые пользователи Сети, посмотревшие эфир, "странно". "Так вкусно, будто райская птичка мне в рот яичко снесла", – ввернул Ургант. Некоторые блогеры предположили, что своими словами Иван напоминает, что безе готовятся как раз из сахара и взбитых яичных белков (недаром он ведет передачу "Смак"). Впрочем, Аллегровой такое сравнение понравилось.

Далее Ургант припомнил, что в конце января певица отметила круглую дату. По признанию Ирины, этот день она провела лежа на диване, смотря фильмы "на приставочке", чтобы не было рекламы. Аллегрова отметила, что даже запретила всем друзьям приходить к ней в гости, желая провести день в полной тишине и спокойствии.

Зашла речь и о сольном концерте Ирины Аллегровой, который завтра, 11 марта, состоится в спорткомплексе "Олимпийский". Новая программа называется "Моно..." и, по мнению Урганта, звучит интригующе. Ведущий поинтересовался, какой смысл певица вложила в это название. "Это будет мой личный разговор со зрителем, честный, искренний. Без вот этих тютютю", – заявила Аллегрова. На это Ургант с присущим ему юмором ответил, что "именно это тютютю мы и любим". "Как без них?!" – задал вопрос Иван. Ирина тут же исправилась, сообщив, что несмотря на новую программу, все же немного тютютю останется.

Автор: Наталья Аряева10 марта 2017, 09:21
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Аллегрова со странной прической отмечает юбилей

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