Шубская показала живот после известия о беременности

Анастасия Шубская появилась на пляже в купальнике. Супруга Александра Овечкина продемонстрировала фигуру после известия о беременности.

Пока россияне из продолжительной холодной зимы в одно мгновение попали в теплую весну, в Америке наслаждается ласковым солнцем и куда более устойчивой погодой Анастасия Шубская, супруга всемирно известного хоккеиста Александра Овечкина. Модель опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию, на которой позирует в купальнике.

Отметим, что снимок получил особую популярность после того, как в СМИ появилась информация о беременности Анастасии. На опубликованном кадре Шубская демонстрирует идеальный животик. О ее интересном положении, которое муссируется прессой, явно ничто в фигуре модели не свидетельствует.

Многочисленные поклонники неоднозначно отнеслись к фотографии Анастасии. "А где малыш?!", " ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ моя куколка!!!!!!! 😸😸😸зааай хватит старые фото выставлять !!!!!!!!!😂😂😂😂😂😂😂", "часто старые фотки выставляют вплоть до родов)", – прокомментировали фанаты фото. Интересно, что на последнюю реплику сама Анастасия ответила лишь интригующими смайликами.

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) Мар 12 2017 в 7:09 PDT

Другие подписчики восхитились фигурой Шубской. "Шикарная фигура 😍", "Красавица!🌺🌼🌺🌼🌺🌼", "Жизнь прекрасна!!! И пусть весь мир подождет пока ты будешь счастлива !!!! Кайфовая вся с ног до макушки!!!!", "Аааа Настя ты нереальная!!!!!!❤️💜💕", "Моя любимая красота!!! ❤❤❤😍😍😍", – выразили свое восхищение поклонники.

Напомним, на днях в Сети появилась информация о том, что жена хоккеиста Александра Овечкина ждет ребенка. Якобы срок беременности 23-летней Анастасии совсем небольшой – около трех месяцев. Как сообщал Life.ru, супруги очень рады грядущему пополнению.

Интересно, что позднее сама Шубская прокомментировала известие о своей беременности. "Я, если честно, была уверенна что лайф публикуют проверенную и достоверную информацию, что ж, видимо, не всегда", – заявила Анастасия Шубская. Вот только, по всей видимости, не все ей поверили.