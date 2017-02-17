Шубская о роскошной жизни с Овечкиным

Модель, дочь режиссера Веры Глаголевой Анастасия Шубская раскрыла подробности жизни с хоккеистом Александром Овечкиным. Звезда признается, что высокая зарплата мужа позволяет ей работать не ради денег.

По подсчетам Forbes, Овечкин зарабатывает около 14 миллионов долларов в год. Шубская призналась, что не слишком любит атрибуты роскоши. "Красивые украшения и у меня есть. Но в Америке я их особо не ношу, – рассказала модель. – Здесь такое не принято. На игру могу надеть сережки или часы".

По словам звезды, ее поведение, скорее всего, связано с тем, что она и раньше не испытывала материальных проблем. "Знаете, я ведь не дорвалась, я всегда жила в достатке благодаря отцу. Не могу сказать, что меня баловали, – цитирует звезду Tatler. – Если я хотела в школе, к примеру, телефон, я его получала – за хорошие отметки. Кредитки у меня не было. У меня есть понимание, как достаются деньги".

Анастасия не из тех, кто будет хвастаться драгоценностями на всю страну. Совсем недавно она отвергла предложение журналистов принять участие в программе, посвященной самым дорогим украшениям знаменитостей. "Смешно. Что у человека должно быть в голове, чтобы пойти на всю страну показывать часы?" – недоумевает модель.

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) Фев 16 2017 в 7:18 PST

Шубская отметила, что ей нравиться сниматься для журналов и хотелось бы заниматься продюсированием. "Я нашла любимого человека в раннем возрасте и могу не работать, чтобы зарабатывать, – рассказала девушка. – Сниматься для журналов мне нравится. Было бы интересно заниматься тем, чему я училась, работать в продюсировании. Но здесь этого я никак развить не могу. А лететь в Лос-Анджелес – значит оставлять мужа. Каким бы ни было доверие, жена должна быть рядом".

Как писали Dni.Ru, Овечкин и Шубская сыграли тайную свадьбу в августе прошлого года. А об отношениях молодых людей стало известно годом ранее.