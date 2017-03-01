Голливудские звезды-однолюбы

Dni.Ru составили подборку самых верных мужей Фабрики грез. Оказалось, их не так уж и много, и все они весьма преклонного возраста.

Мэтт Деймон и Лусиана Бозан Барросо

Голливудский красавчик познакомился со своей будущей женой в 2003 году в Майами, где Лусиана работала... барменшей. Однако влюбленные скрепили отношения лишь спустя пару лет, в декабре. Пикантным обстоятельством стало то, что на тот момент Лусиана ждала ребенка от Мэтта, поэтому в СМИ упорно муссировалась информация, что голливудский актер решил жениться только "по залету". Однако отношения Мэтта и Лусианы прошли проверку на прочность – они вместе уже более десяти лет и воспитывают четырех дочерей (отметим, что одна из них – от первого брака Барросо). В недавнем интервью Деймон признался, что жить в бабьем царстве ему непросто, но весело и интересно.

"Всем заправляют жена с детьми, – признался лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус". – Дома от моей популярности не остается и следа. Надо мной то и дело отец с братом подшучивают. Папа говорит: "Ты вроде кинозвезда мирового масштаба, а в собственном доме у тебя нет никакого статуса и авторитета. Полностью подчинен женщинам!" А мне и возразить нечего".

Селин Дион и Рене Анджелил

История любви известной канадской исполнительницы и продюсера напоминает сказку. Селин Дион познакомилась с будущим мужем, когда ей было 12 лет, а ему – 38. Селин с матерью отправили Рене Анджелилу запись своей песни. Однако встречаться они начали в 1988 году. В декабре 1994 года Селин и Рене поженились. Их счастье не было безоблачным. У пары долго не было детей, в итоге, Дион даже прибегла к ЭКО. Только после этого у супругов родилось трое детей.

В 1999 году Рене Анджелилу поставили страшный диагноз – рак горла. На протяжении 17 лет супруг артистки боролся с недугом. Он перенес операцию и упорно лечился, не теряя надежды. Несколько раз болезнь отступала, но возвращалась. В сентябре 2015 года Селин объявила, что Рене стало хуже и ему, по всей видимости, осталось жить всего несколько месяцев. 14 января 2016 года он умер. "Это было долгое путешествие. Мы жили с надеждой, зная, что надежды нет", – призналась певица.

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин

До встречи с американской моделью Дженнифер Флавин итальянец Сильвестр Сталлоне слыл настоящим донжуаном. Артист был женат дважды, поэтому к вести о третьей женитьбе пресса отнеслась скептически (к тому же Дженнифер была на 22 года младше Сильвестра). Однако этот брак оказался счастливым – пара вместе уже 20 лет. Флавин подарила Сталлоне трех дочерей. Сам артист не скрывает, что является подкаблучником.

"Вообще, знаете, я ведь дома в окружении четырех женщин совершенно беспомощен! Что они скажут, то и делаю. Нахожусь в полнейшем подчинении. Я их раб. У нас даже все собаки и то женского пола. Я привык быть под каблуком. Разве это плохо, если учесть, что жена и дочери – свет моих очей? Красавицы, умницы, обожают меня. Мое счастье. Главное и единственное. Я понял с годами: что бы ни происходило в карьере – нет ничего важнее моей семьи. К сожалению, я это понимал не всегда. Месяцами работал, болтался на съемках, то там то сям, детей почти не видел... Думал, что главное – денег побольше для них заработать. Зато теперь стараюсь присутствовать в их жизни постоянно. Утро с них начинается, и вечером я должен всем спокойной ночи пожелать", – рассказал недавно Сталлоне.

Голди Хоун и Курт Рассел

Курт Рассел познакомился с Голди Хоун, когда ему было всего 16 лет. Это случилось на съемочной площадке картины "Один и единственный, уникальный в своем роде семейный ансамбль". Отметим, что Курт младше Голди на шесть лет. Однако разница в возрасте не помешала их отношениям – они стали встречаться с 1983 года и состоят в фактическом браке. Более того, в 1986 году Хоун подарила Расселу сына Уайетта. Курт воспитал и двух детей Голди от предыдущего брака. Так, дочь Хоун Кейт Хадсон именно Рассела считает своим отцом и называет папой. Наиболее известна телезрителям совместная работа Хоун и Рассела – фильм "За бортом".

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс

Голливудский красавец, ставший известным благодаря Ван Хельсингу и Росомахе, Хью Джекман лишь на экране воплощает образы мачо. В жизни актер давно и беззаветно предан единственной женщине – супруге Деборре-Ли Фернесс. Интересная деталь: Деборра-Ли на 13 лет старше Хью. Однако солидная возрастная разница не помешала влюбленным пожениться в апреле 1996 года. За четыре года стараний супруги так и не смогли завести детей. Тогда пара решилась взять ребенка из приюта. В 2000 году Деборра-Ли и Хью усыновили новорожденного мальчика, а в 2005 году – девочку. В своих интервью Джекман неизменно называет жену "лучшей мамой в мире" и всячески ее превозносит. Что, впрочем, не мешает СМИ регулярно разводить пару. Интересно, что представители Джекмана и Фернесс упорно отрицают разрыв.