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Больной Хворостовский держится из последних сил
Дмитрий Хворостовский, о котором на протяжении некоторого времени ничего не было известно, объявился в социальных сетях. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram оперный певец опубликовал свежую фотографию, на которой запечатлен вместе с супругой Флоранс, сыном Максимом и дочерью Ниной.
"Хорошо быть дома! Много любви вам ❤" – написал Хворостовский. Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на публикацию своего кумира. "Милаши, счастья вам и здоровья)) особенно родителям💪", "Здоровья вам", "Храни Господь Вас и Вашу семью ! Желаю – не иметь преград, не знать врагов, а любить и радоваться! Здоровья на многие лета!!!🙏🙌🕊❤️", "Какое трогательное фото!!! Счастья и здоровья красивому семейству! Дмитрий, мы любим Вас и гордимся!!!" – прокомментировали фото Хворостовского фанаты.
Не остались в стороне и друзья Дмитрия. Так, его коллега по оперной сцене, супруг примы Анны Нетребко Юзиф Эйвазов написал коротко: " ❤️❤️❤️❤️❤️". Дизайнер и стилист Игорь Гуляев также предпочел вместо слов отправить другу символы: "😀✌🏻👍🏽👍🏽👍🏽👍🏽"
Хворостовский держится на позитиве из последних сил. Ведь недавно на артиста свалились новые несчастья. В конце декабря 2016 года Дмитрий, борющийся с тяжелым онкологическим заболеванием, был госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга с пневмонией.
Информацией поделился отец Хворостовского. "Так как его организм очень ослаблен после разных химий, для него даже малейшая простуда представляет большую опасность". – объяснил родитель. К счастью, Дмитрий поправился и вернулся к семье.
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