Наталья Водянова: В меня плевали

Сегодня, 28 февраля, Наталья Водянова отмечает круглую дату. Всемирно известная модель, которой исполнилось 35 лет, дала откровенное интервью.

Наталья Водянова выросла в небогатой семье. У нее есть две сестры, одна из которых – Оксана – страдает аутизмом. Модель не скрывает, что ей было непросто сталкиваться с негативной реакцией общественности, которую люди включали в ответ на девушку. Тем не менее, Наталья научилась правильно отвечать на негатив.

"Ты можешь улыбнуться и сказать: это моя дочь, у нее аутизм, она немного другая, но она замечательная. И если ты это скажешь с искренностью, а не посмотришь на человека сверху вниз (мол, я знаю то, чего не знаешь ты), если получится переступить через чувство обиды, которое мне знакомо, прекрасно… Конфликт будет исчерпан. В меня плевали. И тогда я еще не знала, что надо так делать", – отметила Водянова.

По словам модели. раньше она дралась, защищала, ругалась, ненавидела. "Но сегодня я понимаю, что самый правильный путь – найти в себе силы и преодолеть злость. Мне было шесть лет, когда родилась Оксана. Я ничего не знала о таких детях. Потом я поняла, что она другая", – подчеркнула Водянова.

Модель заявила, что всему научилась у своей сестры, в том числе и железному терпению. "Оксана, как любой человек с особенностями, который не прошел программу адаптации, была хулиганкой, мягко говоря. Если мы шкафы недостаточно закрывали, она вытаскивала крупы, смешивала их с бельем. Стиральной машинки не было, все это приходилось стирать, еда пропадала. Это было тяжело, обидно, горько. Сказать, что я ее меньше любила за это, не могу. Это семья, это самое святое", – цитирует Наталью сайт "Комсомольская правда".

Свой день рождения Водянова проведет на работе. "Это будет Неделя моды в Париже. Буду, скорее всего, работать. Как всегда, ожидаю много внимания, много любви, много цветов. Но потом, скорее всего, семейный ужин вечером", – поделилась планами модель. Разумеется, не обойдется без торта. "Я очень люблю торты", – призналась Наталья.