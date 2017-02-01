Дробыш заступился за оскандалившуюся Самбурскую

Скандально известная актриса и певица Настасья Самбурская в очередной раз заставила пользователей Сети говорить о себе. Подопечная Виктора Дробыша сняла провокационный клип из категории 18+.

Артистка презентовала видео с матерным названием. Если переводить на печатный язык, то оно называется "Проститутки". Очевидно, что ни на радио, ни в телеэфир эта композиция, возмутившая пользователей Сети, не попадет.

Посмотревшие нецензурный и шокирующий клип комментаторы пишут, что Настасья уже совсем "слетела с катушек" в своей жажде оставаться на пике популярности. "Не уходила бы из "Универа" тогда, а так кому она теперь нужна? Вот и маты отборные", – негодуют меломаны.

По задумке Самбурской и ее команды, клип снят в жанре артхаус. А тема "вскрывает проблемы, о которых привыкли молчать". Вероятно, речь идет о неистребимой потребности мужчин в любви опытных продажных женщин.

"Я буду бороться с вашей нечистоплотностью. С вашей слабостью и с вашей тягой к прелюбодеянию! Вы все мерзкие похотливые недолюди, – машет кулаками героиня Настасьи в клипе. – Ваши слабости завладели вами и вашим разумом. Вы просто марионетки в руках порока. Вы не принадлежите себе. Как приятно вас обличать в ваших же слабостях и смотреть в ваши полные страха глаза".

Самбурская называет себя совестью и кошмаром грешников. "Я приду к вам, где бы вы ни были!" – обещает героиня артистки, представшая в оригинальном образе.

Розовые волосы, жилет с динамитом, окровавленная лопата – такой Настасью увидела режиссер Мария Скобелева.

Продюсер актрисы и певицы Виктор Дробыш во всем поддерживает свою подопечную. У него и раньше артистки позволяли себе провокации, достаточно вспомнить Славу с ее подозрительной фразой "одиночество-скука".

"Я хочу, чтобы Настасья выплеснула в творчестве все, что у нее есть на душе. Ее должны понять и услышать те, кто с ней на одной волне, да и молодежь в целом. Песня, на мой взгляд, сильная. Молодежь поет для молодежи, так будет доходчивее тема. В песне есть определенная проблема, которая существует. Много у нас таких "дядь". И многие, которые добиваются чего-то, в первую очередь материальных благ – стремятся получить то, о чем поется в песне. Смешно? Смешно! Мат меня не смущает, я сам иногда люблю употребить крепкое словцо", – отметил Дробыш.

Виктор привел в пример более раскрепощенных в плане нецензурной лексики иностранных звезд. "Это такое движение за Западом. Слово "е***ь" используют рэперы если не в каждой, то в каждой второй песне. Мне кажется, для этого и существует +18. Там, где это можно запикать, нужно запикать. Кто поймет, тот поймет, посмеется, порадуется, повеселится. В данном проекте я хочу отвечать за качество музыкального материала. И звучит это на сегодняшний день очень неплохо. Вообще, я думаю, что Настасья Самбурская – один из самых ярких персонажей на нашем рынке. Мне кажется, что у нее большое будущее", – верит в успех не сдержанной на язык провокаторши ее продюсер.