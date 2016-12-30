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Самбурскую отругали за неприлично дорогой подарок
"Осуществляй мечты, не будь курицей", – призвала она своих подписчиц. "Дом купила?", "Молодец, поздравляю!", "Вот умничка", "Это очень здорово! Поздравляю! Чудеса случаются, как говорится. Хотя это же честный труд", – отозвались те. Другие слегка позавидовали звезде: "Ну вот, Новый год, а у меня ни елки, ни пентхауса".
Кое-кто призвал Настасью быть скромнее. "Прямо неприлично дорогой подарок. В кризисный-то год", – написала одна из поклонниц.
Перед этим Самбурская довольно оригинально поздравила с наступающим праздником поклонников. "С наступающим, адекватики! – А неадекватным ничего не поможет".
Ранее Настасья обратилась к хейтерам. "Это ваша жизнь, ваше тело, ваш взгляд и ваши правила. Но... будьте добрее и сдержаннее. Прежде чем на кого-то обидеться, задумайтесь, с какими внутренними демонами сражается этот человек. Не нравятся мои волосы, пишите петицию в мэрию, это модно", – посоветовала звезда "Универа".
К слову, недавно Самбурская изменила прическу. Девушка коротко постриглась и покрасилась в ярко-розовый цвет.
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