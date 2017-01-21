Самбурская опубликовала фото без волос

Актриса Настасья Самбурская выложила на своей странице в социальной сети фотографию с абсолютно лысой головой. Подписчикам она рассказала, что ей пришлось побриться из-за проигранного спора.

Начался спор, на кону которого стояли волосы Настасьи Самбурской, еще несколько лет назад ,когда у звезды только появился Instagram. Она поспорила с другом, что если у нее наберется восемь миллионов подписчиков, то она побреется налысо.

"Странный спор. И я побрилась. Спасибо мои подписчики!", – написала Самбурская, прикрепив к своему сообщению фотографию без волос. "Теперь ждите, когда будет девять миллионов! Там у меня новый проигрыш запланирован". – добавила она.

Фото опубликовано НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Янв 21 2017 в 3:29 PST

Большинство поклонников актрисы приняли ее слова за чистую монету. Кто-то поддержал ее поступок: "Ух ты, молодец!Сдержала свое слово", "Лучшая, сама знаешь", "Тебе очень идет", – наперебой принялись писать фанаты.

Однако нашлись и те, кому подобные перемены во внешности пришлись не по вкусу. "Куда покатилась Самбурская", "Ну это уже совсем перебор", "Зачем, были красивые длинные волосы". – возмущались поклонники в комментариях.

Фото опубликовано НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Янв 16 2017 в 9:05 PST

Нашлись и недоверчивые, которые разглядели на снимке следы ретуши. Они предположили, что на самом деле волосы Настась Самбурской никуда не делись, исчезнув только на одной фотографии, а не в реальной жизни. "Да фотошоп уж", "Видно, что фш" – пытались образумить они своих более доверчивых товарищей.