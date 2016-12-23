Стареющая Самбурская сдает свои позиции
Настасья, недавно покинувшая сериал "Универ", который прославил ее на всю страну, получила статуэтку за "Самый популярный Instagram в России". Самбурская действительно считается королевой этого приложения.
Подписчиков у эпатажной артистки, славящейся острым языком, уже почти восемь миллионов. И их число все время растет, потому что звезда не устает радовать публику веселыми провокациями.
К тому же недавно Настасья подалась в певицы и покоряет эстраду под присмотром продюсера Виктора Дробыша, который пишет ей хиты о любви. Другими словами, Самбурская сейчас на пике популярности и успеха.
Однако, получив очередной громкий титул, золотую статуэтку и букет цветов, Настасья во время благодарственной речи дала понять своим многочисленным почитателям, что у них есть повод для беспокойства.
Слова, которые Самбурская произнесла со сцены, многим пользователям Сети показались бессвязными. Ведущие церемонии поздравили артистку с получением награды, на что она ответила странным образом.
"Как сказал мне мой сосед: "Необязательно торопиться, чтобы быть первым", – сказала Настасья и внезапно громко и звонко рассмеялась. – А–ха–ха! Хочу пожелать всем, чтобы вы были так же интересны, потому что я начинаю потихонечку сдавать свои позиции, а кому-то их нужно набирать. Я старею, а кто-то молодеет. Кому-то 50, кому-то еще 40... И кто-то еще может нагнать. Поэтому я хочу, чтобы у вас все было хорошо, давайте встретимся потом, в другой жизни... А-ха-ха!!! Я пошла домой! Я люблю вас.....Ольга!"
На последних секундах видеозаписи можно разобрать, как шокированные оригинальным выступлением Самбурской зрители сказали в ее адрес: "У нас в гостях была водка".
У себя в Instagram актриса и певица признала, что она не лучший оратор. "Торжественные речи – это мое 😂😂😂🎉", – справедливо заметила исполнительница хита "Плохие мальчики".
Примечательно, что некоторые комментаторы припомнили, как на прошлой премии одного музыкального телеканала после не менее странной речи Самбурской Иван Ургант пошутил, мол, пить меньше надо. А актриса потом еще долго оправдывалась, что это был не алкоголь, а такой неповторимый сценический образ.
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