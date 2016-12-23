Стареющая Самбурская сдает свои позиции

Бывшая звезда сериала "Универ" Настасья Самбурская удивила публику неуместным смехом в момент получения награды. Актриса призналась, что она стареет и сдает свои позиции.

Настасья, недавно покинувшая сериал "Универ", который прославил ее на всю страну, получила статуэтку за "Самый популярный Instagram в России". Самбурская действительно считается королевой этого приложения.

Подписчиков у эпатажной артистки, славящейся острым языком, уже почти восемь миллионов. И их число все время растет, потому что звезда не устает радовать публику веселыми провокациями.

К тому же недавно Настасья подалась в певицы и покоряет эстраду под присмотром продюсера Виктора Дробыша, который пишет ей хиты о любви. Другими словами, Самбурская сейчас на пике популярности и успеха.

Однако, получив очередной громкий титул, золотую статуэтку и букет цветов, Настасья во время благодарственной речи дала понять своим многочисленным почитателям, что у них есть повод для беспокойства.

Торжественные речи-это мое �������� Видео опубликовано НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Дек 23 2016 в 4:32 PST

Слова, которые Самбурская произнесла со сцены, многим пользователям Сети показались бессвязными. Ведущие церемонии поздравили артистку с получением награды, на что она ответила странным образом.

"Как сказал мне мой сосед: "Необязательно торопиться, чтобы быть первым", – сказала Настасья и внезапно громко и звонко рассмеялась. – А–ха–ха! Хочу пожелать всем, чтобы вы были так же интересны, потому что я начинаю потихонечку сдавать свои позиции, а кому-то их нужно набирать. Я старею, а кто-то молодеет. Кому-то 50, кому-то еще 40... И кто-то еще может нагнать. Поэтому я хочу, чтобы у вас все было хорошо, давайте встретимся потом, в другой жизни... А-ха-ха!!! Я пошла домой! Я люблю вас.....Ольга!"

Гос премия Фото опубликовано НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Дек 22 2016 в 10:32 PST

На последних секундах видеозаписи можно разобрать, как шокированные оригинальным выступлением Самбурской зрители сказали в ее адрес: "У нас в гостях была водка".

У себя в Instagram актриса и певица признала, что она не лучший оратор. "Торжественные речи – это мое 😂😂😂🎉", – справедливо заметила исполнительница хита "Плохие мальчики".

Фото опубликовано НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Дек 23 2016 в 1:08 PST

Примечательно, что некоторые комментаторы припомнили, как на прошлой премии одного музыкального телеканала после не менее странной речи Самбурской Иван Ургант пошутил, мол, пить меньше надо. А актриса потом еще долго оправдывалась, что это был не алкоголь, а такой неповторимый сценический образ.