Боярский делит наследство Зельдина с его племянником

В борьбу за наследство знаменитого артиста Владимира Зельдина включился его внучатый племянник Игорь. Он намерен получить долю в квартире актера.

Такая идея появилась у родственника звезды давно, однако возникли сложности с доказательством родства, рассказал адвокат потенциального наследника Владимир Комсолев. "Из документов у него был только паспорт. Но для установления родственных отношений этого мало, Игорь не прямой наследник", - приводит слова юриста StarHit.

"Мы делали запросы в архивы, чтобы доказать кровную связь. На каждую нашу просьбу ответ поступал строго в письменном виде – на бумаге, причем мог идти неделями. Сначала мы установили родство Игоря и Владимира Михайловича, а потом документально его зафиксировали. Теперь подали все необходимые документы в суд, чтобы претендовать на наследство", – объяснил Владимир Комсолев.

Адвокат рассказал, что его клиент хочет получить долю в квартире, принадлежавшей знаменитому родственнику. Сейчас она записана на Владимира Боярского, брата вдовы Владимира Зельдина Иветты. Она умерла через три месяца после кончины мужа. По словам Комсолева, в случае победы в суде его клиент хочет превратить свою долю в квартире в музей. "Хочет передать наследие Владимира Михайловича поклонникам, так как память о таких людях должна жить вечно!" – уверяет адвокат.

Напомним, ранее Dni.Ru писали о наследстве Зельдина. Выяснилось, что у артиста остались семь миллионов рублей, подаренные на 100-летие актера Аллой Пугачевой и другими его друзьями. В 2015 году, на следующий день после празднования юбилея, певица прислала Зельдину коробку с деньгами. Пугачева не хотела огласки, а потому не стала вручать подарок лично.