Неожиданные похороны Караченцова возмутили россиян

Поклонники поражены случившимся. Они считают, что артисту и его родственникам надо принести извинения.

Сразу несколько крупных поисковиков неожиданно похоронили актера театра и кино Николая Караченцова. При этом американский Google датой смерти указывает 1 декабря 2017-го, а российский "Яндекс" не конкретизирует дату, а пишет просто "декабрь 2017 года". Все это кажется страшным, странным и непрофессиональным. Ведь актер, слава богу, жив – 7 декабря он прошел вторую процедуру химиотерапии, а уже через день с супругой планирует отправиться в Петербург, чтобы оценить несколько свежих театральных премьер.

По народной примете если человека "похоронила молва", то теперь будет жить долго, – мол, ему удалось обмануть смерть. Смерть, как считается, уже приходила к человеку, но не застала его в нужном месте. Другие же с юмором говорят, что в России принято жить вопреки, поэтому Караченцов будет еще долго радовать нас.

Напомним, накануне семья артиста с размахом отметила 15-летие его Культурного фонда. Знаменитые актеры и режиссеры собрались, чтобы узнать о новых проектах и оценить премьеру спектакля Андрея Захаренкова "Легкое знакомство", созданного Школой искусств Караченцова. Но главное – все хотели засвидетельствовать почтение 73-летнему Николаю Петровичу, который борется со страшной болезнью. Коллеги и зрители подходили к артисту со словами поддержки и просьбой о селфи, а он, хотя и молчал, понимающе кивал головой и постоянно крестился.

При этом поклонники возмущены ложью о кончине Караченцова и считают, что ему самому и родственникам надо принести извинения. Они уже обратились с жалобами на поисковые системы, в которых человека неожиданно хоронят, заставляя тем самым страдать его родных и друзей.