Дочь Малинина и Зарубиной пыталась покончить с собой из-за наркотиков

Эксклюзив Интервью У малышки Бузовой остановилось сердце Цымбалюк-Романовская плюнула в подлую Мазур Дом-2

Выбор читателей

Раскрыт обман в секс-скандале с Волочковой
Поплавская врезала перебравшей Бузовой
Солнцев: Бузова умерла во сне
Долина после родов покидает Россию
Звезда "Дома-2" лечится в краснодарской психбольнице
В споре об отцовстве Вадима Казаченко поставлена точка
партнеры
Понедельник 25 декабря
Лента новостей
21:56
Володин рассказал президенту о разборе законодательных завалов
21:55
В Хабаровске мальчик выстрелил в голову матери
21:43
Володин отметил роль президента в борьбе с терроризмом в Сирии
21:40
Как привлечь богатство во сне
20:57
Путин похвалил парламент за эффективную работу
20:54
В Москве насильник надругался над женщиной и подвез ее до метро
20:28
Гимнастка сорвалась из-под купола цирка (видео)
20:18
Как Горбачев развалил СССР
20:01
Мутко отказался от должности
19:54
Забавный черепашонок поразил ученых (видео)
19:13
В Петербурге объявили охоту на мечтателей
19:11
В московском супермаркете обокрали известного ведущего
18:34
Под Самарой случилась страшная авария
18:22
Москву сковали многокилометровые пробки
18:05
Геи сделали 2017 год ужасным
18:05
В Новый год закроют Красную площадь
17:49
Как найти свою любовь в соцсетях
17:44
Водителя московского автобуса-убийцы проверяют на наркотики
17:01
В Москве объявлено экстренное предупреждение
16:38
Ученые настаивают на пользе лишнего веса
16:32
В центре Казани автобус протаранил мечеть
16:04
Стали известны "мертвые зоны" России
16:02
Рецепт бродетто по-хорватски
16:00
Странное смертельное ДТП в Москве вызвало споры
15:50
Список погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в Москве
15:36
Бан Кадырова и свобода слова
15:30
Момент смертельного ДТП с автобусом в Москве попал на видео (18+)
15:12
В Москве автобус влетел в пешеходный переход: есть жертвы
14:59
Байден приказал Януковичу бежать из Киева
14:56
Москвичку на новогоднем корпоративе изнасиловал коллега
14:31
"Каминг-аут" Порошенко довел украинцев до бешенства
14:26
Влюбленные сибиряки разбились из-за жажды экстрима
14:25
Путин уволил губернатора Воронежской области
14:23
В Москве открыли мемориал погибшим при крушении Ту-154 журналистам
14:22
Братья Сафроновы: Мы придумали иллюзии, какие еще никто никогда не делал
14:22
Лучший гаджет – 2017
14:07
iPhone 8 Plus резко потерял в цене
13:55
Собчак подала документы о выдвижении в президенты
13:53
Дешевый чай в пакетиках признали самым полезным
13:44
Реконструкция Богородского путепровода завершена
13:38
Россиянам спишут сотни миллиардов долгов
13:33
Шикарные елки знаменитостей
13:15
Ведущая Довлатова: Шепелев далеко не такой белый и пушистый
13:14
10 необычных подарков для мужа
13:09
Скорая отказалась ехать к умиравшему россиянину
13:09
Что нельзя дарить на Новый год
13:08
На Западе разглядели "мужскую удаль" Путина
13:05
Лицемерная Собчак продалась с потрохами
13:02
Под Москвой владелица частной передержки морила голодом кошек
12:46
Валерия и Иосиф Пригожин поздравили Dni.Ru с Новым годом
12:45
В желудке психбольной пенсионерки нашли десятки гвоздей
12:43
Яна Кошкина поздравила Dni.Ru с Новым годом
12:41
Как отписаться от push-уведомлений Dni.Ru
12:40
Дана Борисова поздравила Dni.Ru с Новым годом
12:29
После секс-скандала Проклова рассказала о болезнях
12:24
Юлианна Караулова поздравила Dni.Ru с Новым годом
12:24
Александр Ревва поздравил Dni.Ru с Новым годом
12:24
Анастасия Спиридонова поздравила Dni.Ru с Новым годом
12:24
Руслан Алехно поздравил Dni.Ru с Новым годом
12:23
ЮрКисс и ВладиМир поздравили Dni.Ru с Новым годом
12:23
Варвара поздравила Dni.Ru с Новым годом
12:07
В петербургском метро ищут бомбу
12:06
Что предсказала Ванга на 2018 год
12:02
Марк Тишман поздравил Dni.Ru с Новым годом
11:47
Жасмин поздравила Dni.Ru с Новым годом
11:44
Состояние тяжелобольного Табакова резко ухудшилось
11:43
В Москве дворник чистил снег и умер
11:35
Кирилл Андреев поздравил Dni.Ru с Новым годом
11:35
Сибиряк убил ждавшую сюрприза подругу на романтическом свидании
11:27
Выпившая Максакова вывела в свет сына от Вороненкова
11:26
Светлана Лобода поздравила Dni.Ru с Новым годом
11:24
Александр Панайотов поздравил Dni.Ru с Новым годом
11:21
Цымбалюк-Романовская плюнула в подлую товарку
11:17
Родион Газманов поздравил Dni.Ru с Новым годом
11:13
Найден секрет стройной женской фигуры
11:07
Диана Арбенина поздравила Dni.Ru с Новым годом
11:04
Ольга Казаченко поздравила Dni.Ru с Новым годом
10:52
Овечкин поздравил болельщиков "стриптизом" (видео)
10:52
Дмитрий Колдун поздравил Dni.Ru с Новым годом
10:44
Пересильд и Учитель вывели в свет очаровательных дочек
10:40
По крушению Ту-154 в Сочи спустя год сделали важное заявление
10:39
Россиян травят смертельно опасными роллами
10:34
На улице в Москве нашли мертвым 22-летнего парня
10:21
С беременной Рапунцель случилось несчастье в ванной
10:20
Плюсы и минусы замужества с иностранцем
10:12
Секс назвали худшим подарком на Новый год
10:02
Парализованная чемпионка молит о смерти из-за ужасных болей
09:59
Народ бурно отреагировал на возвращение Пугачевой на Первый канал
09:45
У малышки Бузовой остановилось сердце
09:40
После драки житель Подольска забыл свою любовь
09:30
Ученые доказали пользу спорта в борьбе со старением
09:03
Какая погода ждет москвичей на Новый год
08:59
Киев нашел способ остановить бегство украинцев
08:50
Жулин прополоскал всеми забытую Липницкую
08:48
Бывший муж Сябитовой назвал Гузееву стервой
08:29
Приемный сын рассказал о слезах Доктора Лизы
08:25
Порошенко опозорился в момент атаки на Россию
08:18
У Бондарчук роман с молодым фотографом
08:15
Поезда на серой ветке метро Москвы встали из-за ЧП с пассажиром
08:06
Астрологический прогноз с 25 по 31 декабря 2017 года
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шепелев взорвался из-за откровений Фриске у Кудрявцевой
Раскрыты пугающие подробности завещания Джигарханяна
Дана Борисова убита бывшим мужем
Народ бурно отреагировал на возвращение Пугачевой на Первый канал
Дмитрий Шепелев умолчал о скандале на поминках Жанны Фриске
Певица обрушилась с критикой на Аллу Пугачеву
Шоу-бизнес

Дочь Малинина и Зарубиной пыталась покончить с собой из-за наркотиков

Александр Малинин. Фото: instagram.com/alexandr_malinin
Дочь знаменитого певца Александра Малинина пыталась покончить с собой. Об этом сообщили родственники бывшей жены музыканта. 
прочитано 4932 раза

Они стали гостями очередного выпуска программы "На самом деле" на Первом канале. По словам Евгения Гудкова, мужа сестры Ольги Зарубиной, женщина бросила родную дочь на произвол судьбы. "Она бросила Киру, отдала ее чужим людям. Когда мы приехали ее забирать, у нее были джинсы рваные, дырявые носки. Смотрела, как волчонок. Потом рассказывала, как над ней смеялись две девочки из той семьи. Кире было 10-11 лет", – возмущался Гудков.

ПО ТЕМЕ

Малинин после исчезновения дочери: Люди! Вас опять обманули!

Зарубина объявила о пропаже дочери от Малинина

Сейчас девушка находится в американской больнице – по словам двоюродной сестры Киры, врачам с трудом удалось спасти девушку. По одной из версий, дочка музыканта пыталась покончить с собой из-за молодого человека, употребляющего запрещенные вещества. "Когда мы туда приехали, она сказала, что смысла в жизни нет. Я разговаривал с Кирой: "Давай я тебе помогу! У меня есть идея, что можно сделать", – рассказывал Игорь.

Сама Ольга Зарубина отказалась комментировать эту информацию, отмечает teleprogramma.pro. По ее словам, девушка оказалась в больнице из-за кишечной инфекции. "Я не могу сказать, это личное", – оправдалась Зарубина.

Родственники винят в несчастье, постигшем Киру ее мать Ольгу Зарубину. Как рассказал Евгений Гудков, переехавшая в Россиию женщина не переписала на дочь свой дом, который, в результате, отобрали власти США. Кира осталась на улице и связалась с плохой компанией.

К хору недовольных родственников присоединилась и 91-летняя мать Ольги. Пенсионерка, также ставшая гостем студии, рассказала, что дочка хочет насильно отправить ее жить в Америку. При этом, Людмила Зарубина твердо решила провести отведенный ей срок в России.

Автор: Михаил Войцеховский25 декабря 2017, 21:27
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дочки Навки и Малинина блеснули на балу

567

комментарии

Политика

Как Горбачев развалил СССР
Байден приказал Януковичу бежать из Киева
"Каминг-аут" Порошенко довел украинцев до бешенства
На Западе разглядели "мужскую удаль" Путина

Шоу-бизнес

Ушлая Цымбалюк-Романовская схватила нового богатого пенсионера
Агутин оплачивает любовные похождения дочери
Дочь Малинина и Зарубиной пыталась покончить с собой из-за наркотиков
Тимати показал интимное видео с Решетовой

Проишествия

Бомба замедленного действия: по Москве колесят "автобусы-убийцы"
Странное смертельное ДТП в Москве вызвало споры
Москвичку на новогоднем корпоративе изнасиловал коллега
Разочарованный жених сжег несостоявшуюся Вангу

Lifestyle

Актриса Пересильд грязно выругалась со сцены
Скончалась звезда "Песняров"
Названы лучшие российские сериалы
Cамые популярные в России актеры
Шоу-бизнес

Выпившая Максакова вывела в свет сына от Вороненкова

Оперная дива обнародовала новое видео
Шоу-бизнес

Ведущая Довлатова: Шепелев далеко не такой белый и пушистый

Стало известно, почему Первый канал взял на работу оскандалившегося шоумена
Шоу-бизнес

После кончины Хворостовского вдова отметила Рождество с детьми

Супруга прославленного артиста обнародовала новое фото
Шоу-бизнес

Джигарханян воссоединился с сыном спустя 20 лет

Артист с распростертыми объятиями встретил родственника

Гороскоп

Астрологический прогноз с 25 по 31 декабря 2017 года
Совет на выходные
Астрологический прогноз с 18 по 24 декабря 2017 года
Преснякову и Красновой предсказали скорый конец

Фоторепортажи

Шикарные елки знаменитостей
Пересильд и Учитель вывели в свет очаровательных дочек
Как хорошел Дима Билан
Борющаяся с раком Малиновская сильно изменилась

Спорт

Овечкин поздравил болельщиков "стриптизом" (видео)
Парализованная чемпионка молит о смерти из-за ужасных болей
Жулин прополоскал всеми забытую Липницкую
Американец избил Малкина в матче НХЛ

Регионы

Стали известны "мертвые зоны" России
Влюбленные сибиряки разбились из-за жажды экстрима
Скорая отказалась ехать к умиравшему россиянину
В желудке психбольной пенсионерки нашли десятки гвоздей
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru