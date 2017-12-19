Зарубина объявила о пропаже дочери от Малинина
Ольга Зарубина рассказала, что общалась с дочерью Кирой в середине осени. Однако с тех пор девушка не отвечает на звонки и не объявляется. Певица высказала уверенность, что Кира в депрессии, из-за того что ее якобы отверг отец Александр Малинин.
Однако редакторы скандально известного ток-шоу "Пусть говорят" сумели найти Киру и даже встретились с ней в Америке. Оказалось, девушка живет со странной компанией в неблагоприятном районе Сиэтла. Выглядит она очень вызывающе – красит волосы в розовый цвет и носит яркую одежду.
Кира объяснила свое поведение: "Я прячусь от всех, я, как это сказать по-русски, перевариваю все. Когда я встретилась с отцом, мой мир перевернулся. Это было очень сложно. Только сейчас я стала понимать, как это повлияло на меня. Когда мне тяжело, нужна опора, я даже маме не могу это сказать. Потому, что я должна сама себя содержать. И маме я не хочу сделать плохо, поэтому я не звоню ей сейчас".
Рассказала девушка и о встрече с отцом. По ее словам, рядом с ним "постоянно" находились другие люди. Кира высказала уверенность, что Александр не желал оставаться с ней наедине. Все это негативно повлияло на нее.
"Если бы меня спросили, хотела бы я снова встретиться с отцом, есть ли что-то недосказанное между нами, я бы стала кричать: "Он уничтожил меня!" Расти без отца очень сложно. Я его дочь, он должен со мной общаться. Он несет ответственность за то, чтобы просто быть в моей жизни", – убеждена Кира.
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