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Малинин после исчезновения дочери: Люди! Вас опять обманули!

Александр Малинин. Фото: GLOBAL LOOK press/Evguenii Matveev
Александр Малинин отреагировал на новую шумиху, которая поднялась после того, как на шоу его бывшая жена Ольга Зарубина заявила, что не может наладить отношения с дочерью, впавшей в депрессию после встречи с певцом. Малинин заявил, что зрителей "опять обманули".
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Все началось, когда на шоу "Пусть говорят" Ольга Зарубина заявила, что потеряла связь с их с Александром Малининым дочерью Кирой. Якобы они не общались с середины осени. Журналисты выяснили, что девушка намеренно уходит от контактов с матерью, потому что переживает депрессию и не хочет ранить Ольгу. Зарубина высказала уверенность, что причиной тяжелого морального состояния наследницы стала провальная встреча с отцом, певцом Александром Малининым.

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Артист быстро отреагировал на слова бывшей жены. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Малинин опубликовал видео, снабдив его подписью: "Люди!!! Вас опять обманули!!!"

Александр сказал: "Люди, вас опять обманули. Очередная телевизионная провокация. Не смотрите больше "ящик", заходите ко мне, у меня тут голая правда. С наступающим Новым годом вас!"

Подписчики прокомментировали ситуацию. Они призвали Александра не реагировать на действия бывшей жены, но обратить внимание на дочь. "Зарубина, конечно, пришибленная на голову, но почему бы вам действительно не поддержать бы дочь, она же не виновата что у нее такая мать. В этом случае масса людей была б на вашей стороне (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Александр, не реагируйте на эти сплетни! это все от зависти. Мы любим Вас", "Не знаю кто прав. но очень жаль вашу дочь Киру. Она же ваша Дочь..", "Не понимаю зачем трясти на всю страну "грязным бельем". Вынесли весь мусор из дома. Вас всех это не красит, а если это пиар ,то он грязный", – высказались пользователи Сети.

Автор: Наталья Аряева20 декабря 2017, 14:52
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