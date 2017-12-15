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Кабаева пришла к Винер в королевском платье

Алина Кабаева. Фото: GLOBAL LOOK press
На открытии важного спортивного объекта прибыла Алина Кабаева. Прославленная гимнастка покорила публику своим по-королевски золотым платьем.
прочитано 9319 раз

В Химках открыли первый в России спортивно-образовательный кластер "Олимпийская деревня Новогорск" и его флагманский объект – Центр гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Столь важное событие в спортивном мире не смогли пропустить такие отечественные звезды как Филипп Киркоров, прибывший на мероприятие с детьми Аллой-Викторией и Мартином и отцом Бедросом, продюсер и композитор Игорь Крутой с супругой Ольгой, Олег Газманов, Диана Гурцкая и многие другие.

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Однако особое внимание было приковано к Ирине Винер. Прославленный тренер появилась перед публикой в черной одежде, на фоне которой выгодно выделялись внушительные нитки жемчуга. "Здесь собрались олимпийские чемпионы, начиная с Сиднея. Я вспомнила, какой этот путь был тяжелый для меня. В этом зале будут тренироваться маленькие детки, смотреть на чемпионов и становится такими же, как они. Этот центр был моей мечтой, которая осуществилась благодаря многим моментам", – цитирует Ирину Винер ресурс Администрации городского округа Химки.

Отметим, что на торжественном мероприятии появилась и любимица Винер Алина Кабаева. Бывшая гимнастка предстала перед гостями в длинном золотом платье по фигуре. Завершили образ распущенные длинные волосы. Алина выглядела королевой. "Вспоминала свои годы, как мы тренировались в Новогорске. Здесь всегда было уютно. Но это все случилось, когда я попала в сборную. А эти дети могут тренироваться тут с трех лет, я так им завидую! Ирину Александровну поздравляю, ей уже давно не нужно никому ничего доказывать, но она продолжает создавать…" – высказалась Алина Кабаева.

Отметим, что в рамках мероприятия состоялся гала-концерт, на котором выступили не только отечественные знаменитости, но и члены сборной России и олимпийские чемпионы по художественной гимнастике. Позднее на своей страничке в Instagram Филипп Киркоров заявил, что его дети буквально влюбились в этот вид спорта.

"Поздравляю дорогую и уважаемую Ирину Александровну Винер-Усманову с открытием уникального Центра Гимнастики им.Ирины Винер-Усмановой. Потрясающий вечер, невероятная атмосфера праздника и детского счастья! Дети до сих пор под впечатлением!! И уже бредят художественной гимнастикой)))! Спасибо за вчерашний праздник искусства и спорта!" – поблагодарил поп-король.

Автор: Наталья Аряева15 декабря 2017, 16:51
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