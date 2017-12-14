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Хворостовского убили стволовые клетки

Дмитрий Хворостовский. Фото: GLOBAL LOOK press/David Veis
В смерти Дмитрия Хворостовского нашли ужасающую деталь. Появилась информация, что оперный певец, якобы, проходил лечение эмбриональными стволовыми клетками, которое и привело к столь скоропостижной гибели артиста.
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Не так давно произошла утечка информации о том, что причина многих смертей известных людей связана с терапией эмбриональными стволовыми клетками. При этом большинство случаев зафиксировано в одной конкретной клинике.

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Тайну раскрыла медсестра, работающая в роковом медцентре. Женщина была так потрясена чередой актерских смертей, что нарушила профессиональный этикет. По данным медсестры, именно в этой клинике лечились Александр Абдулов, Олег Янковский и Дмитрий Хворостовский. 

След лечения стволовыми клетками прослеживается и в трагических смертях Любови Полищук, Анны Самохиной, Жанны Фриске.  Все они были успешными, красивыми, далеко не старыми. А если кто и был в возрасте, то незадолго до своей гибели будто расцветал, молодел. И вдруг появлялся рак.

Заметили подобную закономерность и поклонники Хворостовского. Певец в свои 55 лет выглядел довольно молодо – пышная, пусть и седая шевелюра, загорелая кожа, практически нет морщин. Многие еще несколько лет назад предполагали, что певец использует нетрадиционные методы лечения. А после того, как на весь мир прогремела новость об ужасном заболевании музыканта, вспомнили и любовь российских звезд к стволовым клеткам.

"На самом деле ничего странного в выборе подобных методов лечения и клиник нашими актерами и публичными людьми нет. Эти люди – элита, сливки общества, и для них нужны элитные способы лечения. Модные, дорогие, а не банальная терапия за "три копейки". Это нормально, так функционирует общество", – пояснила психолог Юлия Гуревич.

По мнению специалиста, артисты просто подражали друг другу. "Естественно, увидев улучшение в состоянии здоровья, другие коллеги по цеху тоже охотно соглашались на такое же лечение. Почему они не думали о возможных последствиях? Это очень сложные вопросы. Поговорите с медиками, и вы поймете, что даже у них нет единого мнения о безопасности лечения стволовыми клетками", – цитирует психолога АиФ в Беларуси.

Напомним, Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября в кругу близких в Лондоне. На протяжении двух с половиной лет всемирно известный оперный исполнитель боролся с опухолью мозга. Тело артиста кремировано. Часть праха захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, вторую капсулу отправили в родной для исполнителя Красноярск.

Автор: Алёна Нестерова14 декабря 2017, 18:31
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