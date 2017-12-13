В Красноярске сделали громкое заявление о потерянной капсуле с прахом Хворостовского

Ее исчезновение вылилось в жуткий скандал. И теперь чиновники его гасят.

Новость о том, что отправленная в Красноярск капсула с прахом баритона Дмитрия Хворостовского бесследно пропала, стала шоком для поклонников. Никто из чиновников не мог внятно ответить, где находится урна. Правительство края отправляло журналистов в Министерство культуры, а те кивали на пресс-службу. Напряжение все нарастало.

Наконец, дабы пресечь слухи и догадки, начальник пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края Елена Уляшева была вынуждена сделать громкое заявление. По ее словам, руководству региона известно о точном месте хранения урны.

"Она хранится в специальном медицинском учреждении. Она не предана публичному доступу по настоянию родственников. Родственники не хотят никакой публичности. У них другое настроение. Как мы можем идти против воли родственников? Они хотят дождаться официального решения о том, как будет увековечена память Дмитрия Хворостовского. Решения такого пока нет. Никто ее, конечно, не терял", – цитирует Уляшеву "Говорит Москва".

Захоронение второй урны, напомним, состоится не раньше весны – пока не будут обдуманы и согласованы все вопросы увековечивания памяти певца с архитектурной общественностью и прежде всего с его родными и близкими. Однако друг Хворостовского адвокат Павел Астахов уверяет, что вопрос с местом в Красноярске якобы уже решен. С его слов, вторую урну не похоронят на кладбище, как принято, а заложат в основу будущего мемориала Дмитрия Хворостовского на набережной реки Енисей.

