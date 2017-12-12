Больной раком Хворостовский кричал: Почему я

Друг Дмитрия Хворостовского, скончавшегося 22 ноября в Лондоне, Павел Антонов рассказал о последних встречах с оперным певцом. По словам товарища, музыкант долго не мог смириться со смертельным диагнозом.



"Он прошел через стадии отрицания, страха, злости. Кричал иногда: "Почему я?" – поделился воспоминанием Антонов.

Друг умолял Хворостовского выплеснуть эмоции, поговорить с психотерапевтом. "Нашел ему специалиста. Он согласился. Больше всего Дима переживал за детей и семью: как они будут здесь, а его нет", – рассказал Павел.

При этом товарищ пытался найти лекарство для оперного певца. "Я верю в альтернативную медицину, начал набрасывать людей с примерами, как они исцелились. Но Дима не воспринимал это всерьез. Он просил успокоиться, несколько раз даже в грубой форме", – посетовал Антонов.

В какой-то момент у Павла началась паника. "Я предлагал принести ему в больницу чудотворную икону, когда они приехали в Нью-Йорк подтверждать диагноз. А он отрезал: "Паш, ну ты представь, явишься с попом, иконой – детей мне перепугаешь!" Говорю: мол, я аккуратненько. В ответ он аж прикрикнул: "Нет!" – и отверг предложение", – цитирует "СтарХит" Антонова.

По словам друга Хворостовского, у оперного певца опухоли были в тех местах мозга, которые отвечают за координацию, но несмотря на это он продолжал заниматься спортом. "Помню, после диагноза увидел его на пробежке: делать это в спортзале или парке было уже опасно – мог упасть, поэтому Дима снял квартиру с мягкой мебелью, подушками, в ней было трудно ушибиться, и по часу каждый день бегал на одном месте. "Плюшевая" квартира. Железный человек…" – заключил Антонов.

Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября в кругу близких в Лондоне. На протяжении двух с половиной лет всемирно известный оперный исполнитель боролся с опухолью мозга. Тело артиста кремировано. Часть праха захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, вторую капсулу отправили в родной для исполнителя Красноярск.

